Хеллоуинский эпизод «Симпсонов» посвятят нашумевшему аниме

30 октября выйдет спецэпизод «Симпсонов», посвящённый культовой манге и аниме-сериалу «Тетрадь смерти». В Сети опубликовали отрывок серии, где Лиза Симпсон нарисована в аниме-стиле. Она находит ту самую тетрадь, с помощью которой Ягами Лайт в оригинальном аниме убил массу людей. Только найденная Лизой тетрадь называется «Том смерти».

Манга «Тетрадь смерти» вышла в 2003 году и практически сразу стала хитом, в 2006-м по ней вышел сериал, который в Японии и на Западе приняли крайне тепло. В обоих произведениях рассказывается о парне по имени Ягами Лайт, которому в руки попадает тетрадь, способная убивать людей так, как хочет её владелец — для этого достаточно записать имя «жертвы» и способ смерти. Лайта пытаются поймать Интерпол и гениальный детектив под псевдонимом L. По «Тетради» также вышло несколько фильмов и довольно успешный мюзикл.