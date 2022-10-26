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1 час назад

Хеллоуинский эпизод «Симпсонов» посвятят нашумевшему аниме «Тетради смерти»

Чемпионат.com

30 октября выйдет спецэпизод «Симпсонов», посвящённый культовой манге и аниме-сериалу «Тетрадь смерти». В Сети опубликовали отрывок серии, где Лиза Симпсон нарисована в аниме-стиле. Она находит ту самую тетрадь, с помощью которой Ягами Лайт в оригинальном аниме убил массу людей. Только найденная Лизой тетрадь называется «Том смерти».

Хеллоуинский эпизод «Симпсонов» посвятят нашумевшему аниме
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Спецэпизод выйдет в рамках цикла The Simpsons: Treehouse of Horror, который разбит на три сегмента. Помимо «Тетради смерти», семейка Симпсонов «переживёт» пародию на хоррор «Бабадук» и сериал «Мир Дикого Запада» от HBO. Премьера праздничного выпуска намечена на 30 октября.

Манга «Тетрадь смерти» вышла в 2003 году и практически сразу стала хитом, в 2006-м по ней вышел сериал, который в Японии и на Западе приняли крайне тепло. В обоих произведениях рассказывается о парне по имени Ягами Лайт, которому в руки попадает тетрадь, способная убивать людей так, как хочет её владелец — для этого достаточно записать имя «жертвы» и способ смерти. Лайта пытаются поймать Интерпол и гениальный детектив под псевдонимом L. По «Тетради» также вышло несколько фильмов и довольно успешный мюзикл.

Сериалы,Симпсоны,Мир Дикого Запада,Интерпол,
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