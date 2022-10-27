Началась работа над вторым сезоном "Нашего спецназа"

Кинокомпания "Триикс Медиа" в Санкт-Петербурге уже начала работать над вторым сезоном сериала "Наш спецназ", ставший популярным среди мужского населения России.

Пресс-служба кинокомпании заявила о том, что в Санкт-Петербурге начались съемки детективного сериала "Наш спецназ-2" про СОБР. Первый сезон сериала, по данным исследовательской компании Mediascope, входит в тройку лидеров в рейтинге сериалов по России и является самым популярным в стране среди мужчин.