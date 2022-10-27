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32 минуты назад

Кинокомпания "Триикс Медиа" начала работу над вторым сезоном "Нашего спецназа"

Ревизор.ru

Кинокомпания "Триикс Медиа" в Санкт-Петербурге уже начала работать над вторым сезоном сериала "Наш спецназ", ставший популярным среди мужского населения России.

Началась работа над вторым сезоном "Нашего спецназа"
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Пресс-служба кинокомпании заявила о том, что в Санкт-Петербурге начались съемки детективного сериала "Наш спецназ-2" про СОБР. Первый сезон сериала, по данным исследовательской компании Mediascope, входит в тройку лидеров в рейтинге сериалов по России и является самым популярным в стране среди мужчин.

Во втором сезоне СОБР возглавит ветеран спецназа, которого сыграет Сергей Горобченко. Также в съёмке сериала примут участие такие актёры, как Никита Василевский, Никита Чеканов, Андрей Папанин, Матвей Жизневский, Людмила Волкова.

Режиссером сериала стал Виктор Шкуратов. Продюсерами "Наш спецназ-2" являются Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, Юрий Шалимов и Марина Белова.

Как заявила пресс-служба кинокомпании "Триикс Медиа", съёмку второго сезона заказал Пятый канал.

Сериалы,Виктор Шкуратов,Андрей Папанин,Матвей Жизневский,Никита Василевский,Никита Чеканов,Людмила Волкова,Сергей Горобченко,Марина Белова,Юрий Шалимов,Сергей Щеглов,
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