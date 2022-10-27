Началась работа над вторым сезоном "Нашего спецназа"

Кинокомпания "Триикс Медиа" в Санкт-Петербурге уже начала работать над вторым сезоном сериала "Наш спецназ", ставший популярным среди мужского населения России.
Пресс-служба кинокомпании заявила о том, что в Санкт-Петербурге начались съемки детективного сериала "Наш спецназ-2" про СОБР. Первый сезон сериала, по данным исследовательской компании Mediascope, входит в тройку лидеров в рейтинге сериалов по России и является самым популярным в стране среди мужчин.
Во втором сезоне СОБР возглавит ветеран спецназа, которого сыграет Сергей Горобченко. Также в съёмке сериала примут участие такие актёры, как Никита Василевский, Никита Чеканов, Андрей Папанин, Матвей Жизневский, Людмила Волкова.
Режиссером сериала стал Виктор Шкуратов. Продюсерами "Наш спецназ-2" являются Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, Юрий Шалимов и Марина Белова.
Как заявила пресс-служба кинокомпании "Триикс Медиа", съёмку второго сезона заказал Пятый канал.