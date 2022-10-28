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32 минуты назад

В сериале "Корона" покажут момент гибели принцессы Дианы

Газета.Ru

Авторы сериала Netflix "Корона" снимают момент автокатастрофы принцессы Дианы со смертельным исходом, которая произошла в 1997 году. Об этом сообщает E! News.

В сериале "Корона" покажут момент гибели принцессы Дианы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Создатели проекта пообещали показать момент гибели экс-супруги принца Чарльза (ныне - король Карл III) "деликатно".

"Точный момент столкновения не будет показан", - рассказали в руководстве сериала. Съемки происходят в Париже, недалеко от туннеля Пон-де-л'Альма - места смертельной автокатастрофы. В пятом и шестом сезоне принцессу Диану играет Элизабет Дебики. Ранее Netflix опубликовал трейлер пятого сезона сериала о британской королевской семье "Корона". В описании к видеоролику добавлен дисклеймер — "вдохновленная реальными событиями, эта вымышленная инсценировка рассказывает историю королевы Елизаветы II и политических и личных событий, которые сформировали ее правление".

Сериалы,Елизавета II,Чарльз Виндзор,Netflix,
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