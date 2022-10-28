Как проходят съемки сериала «Библиотекарь» с Мерзликиным

«Кого-то в руках острый кол, у кого-то — мотыга или другие предметы хозяйственного обихода. Многие перепачканы краской, что становится понятно при ближайшем рассмотрении, а издалека можно подумать, что это раны, полученные в побоище», — пишет издание.