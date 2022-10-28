Как проходят съемки сериала «Библиотекарь» с Мерзликиным

Съемки сериала «Библиотекарь» стартовали в Московской области. В основу киноленты лег одноименный роман писателя Михаила Елизарова.
Журналистам «Вокруг ТВ» удалось побывать на съемочной площадке, находящейся в лесу. Съемочная группа разбила лагерь в Подмосковье, отдав предпочтение местности с соснами. На площадке почти 200 человек.
«Кого-то в руках острый кол, у кого-то — мотыга или другие предметы хозяйственного обихода. Многие перепачканы краской, что становится понятно при ближайшем рассмотрении, а издалека можно подумать, что это раны, полученные в побоище», — пишет издание.
Главные роли в картине исполнили Никита Ефремов и Андрей Мерзликин. Премьера сериала запланирована на 2023 год.