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55 минут назад

Журналисты рассказали, как проходят съемки сериала «Библиотекарь» с Мерзликиным

Слово и Дело

Съемки сериала «Библиотекарь» стартовали в Московской области. В основу киноленты лег одноименный роман писателя Михаила Елизарова.

Как проходят съемки сериала «Библиотекарь» с Мерзликиным
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Журналистам «Вокруг ТВ» удалось побывать на съемочной площадке, находящейся в лесу. Съемочная группа разбила лагерь в Подмосковье, отдав предпочтение местности с соснами. На площадке почти 200 человек.

«Кого-то в руках острый кол, у кого-то — мотыга или другие предметы хозяйственного обихода. Многие перепачканы краской, что становится понятно при ближайшем рассмотрении, а издалека можно подумать, что это раны, полученные в побоище», — пишет издание.

Главные роли в картине исполнили Никита Ефремов и Андрей Мерзликин. Премьера сериала запланирована на 2023 год.

Сериалы,Михаил Елизаров,Никита Ефремов,Андрей Мерзликин,
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