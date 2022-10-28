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52 минуты назад

Подруги втягиваются в онлайн-марафон в трейлере второго сезона "Онлайф"

Газета.Ru

Вышел трейлер второго сезона драмеди о социальных сетях «Онлайф». Сериал появится в онлайн-кинотеатре Premier 10 ноября 2022 года.

Подруги втягиваются в онлайн-марафон в трейлере второго сезона "Онлайф"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету второго сезона, героини втянутся в психологический онлайн-марафон, в рамках которого будут сочинять посты о «счастливом материнстве», «семейной жизни», «любви», «хобби», «дружбе», «любимой работе», «тяге к искусству», «здоровом образе жизни».

В сериале об отличии настоящей жизни от картинки в соцсетях сыграли Лукерья Ильяшенко, Ирина Носова, Юлия Серина, Анна Котова-Дерябина, Александра Власова, Константин Крюков, Данила Якушев и др.

Всего в сериале запланировано 16 серий.

Ранее сообщалось, что Marvel случайно раскрыла героиню Эмилии Кларк в сериале «Секретное вторжение».

Сериалы,Любовь,Юлия Серина,Ирина Носова,Данила Якушев,Лукерья Ильяшенко,Эмилия Кларк,Константин Крюков,
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