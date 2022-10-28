Подруги втягиваются в онлайн-марафон в трейлере второго сезона "Онлайф"

Вышел трейлер второго сезона драмеди о социальных сетях «Онлайф». Сериал появится в онлайн-кинотеатре Premier 10 ноября 2022 года.

По сюжету второго сезона, героини втянутся в психологический онлайн-марафон, в рамках которого будут сочинять посты о «счастливом материнстве», «семейной жизни», «любви», «хобби», «дружбе», «любимой работе», «тяге к искусству», «здоровом образе жизни».