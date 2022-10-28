Новый Доктор Кто хочет сразиться с плачущими ангелами

Шотландский актер, исполнитель роли 15-го Доктора Кто в одноименном сериале Шути Гатва признался, что хотел бы увидеть сражение своего героя с плачущими ангелами и демоном Зверем. Об этом Гатва рассказал во время сессии вопросов и ответов на странице "Доктора Кто" в Twitter.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Плачущие ангелы — это всегда классика, и они по-настоящему ужасающие. [Еще] я бы хотел сразиться со Зверем, потому что это же абсолютный злодей — дьявол. Не думаю, что можно рассчитывать на большее зло, чем это", — написал актер.

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Плачущие ангелы впервые появились в третьем сезоне возобновленного "Доктора Кто", когда шоураннером сериала был Расселл Ти Дейвис, а исполнителем главной роли — Дэвид Теннант. Эпизод, где дебютировали ангелы, назывался "Не моргай", его сценаристом выступил автор "Шерлока" Стивен Моффат.

В "Докторе Кто" плачущие ангелы — чрезвычайно опасная инопланетная раса, чьи представители питаются кинетической энергией времени, которая образуется от того, что они отправляют своих жертв в прошлое (когда "еда" им не нужна, они просто сворачивают противникам шеи). При этом ангелы могут двигаться только в том случае, если на них никто не смотрит, а под чужим взглядом превращаются в каменные статуи.

Зверь также появился в шоу в эпоху Дейвиса и Теннанта: в двух сериях второго сезона Доктору пришлось противостоять могущественному демону, запертому на астероиде.

О том, что звезда сериала Netflix "Половое воспитание" Гатва будет следующим Доктором Кто, стало известно в мае 2022 года. Изначально его называли 14-м Доктором, однако затем выяснилось, что в сериал на время вернется Дэвид Теннант (именно он сменил 13-ю исполнительницу роли Джоди Уиттакер), который официально будет носить 14-й номер (то есть, его персонаж просто имеет ту же внешность, что и 10-й Доктор).

Таким образом Гатва станет 15-м Доктором. Возвращение Теннанта состоялось в спецэпизоде "Сила Доктора", который вышел в эфир 23 октября. В дальнейшем актер появится в образе 14-го Доктора еще в трех спецвыпусках в ноябре 2023 года, после чего его сменит Гатва. Начиная с ноябрьских серий шоу будет вновь руководить Расселл Ти Дейвис.