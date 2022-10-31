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38 минут назад

Новый сезон "Харли Квинн" выйдет на "Кинопоиске" 10 ноября

Газета.Ruиещё 1

Стриминговая платформа "Кинопоиск" объявила о выходе своих новинок. Об этом сервис сообщил на официальном сайте.

Новый сезон "Харли Квинн" выйдет на "Кинопоиске" 10 ноября
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так в каталоге "Кинопоиска" появится третий сезон мультсериала о культовой антигероине DC "Харли Квинн". Премьера состоится 10 ноября. Новые эпизоды расскажут о приключениях главной героини и ее возлюбленной Ядовитом Плюще.

На HBO Max премьера третьего сезона состоялась 28 июля, а финальная серия вышла 15 сентября. Проект продлен на 4 сезон.

Также сообщается, что 3 сезон "Старгерл", продолжение 4 сезона картины "Наследие", продолжение 8 сезона "Флэша",а также 2 сезон "Супермен и Лоис" выйдут в ноябре.

Сериалы,Флэш,
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