Новый сезон "Харли Квинн" выйдет на "Кинопоиске" 10 ноября

Стриминговая платформа "Кинопоиск" объявила о выходе своих новинок. Об этом сервис сообщил на официальном сайте.

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Так в каталоге "Кинопоиска" появится третий сезон мультсериала о культовой антигероине DC "Харли Квинн". Премьера состоится 10 ноября. Новые эпизоды расскажут о приключениях главной героини и ее возлюбленной Ядовитом Плюще.

На HBO Max премьера третьего сезона состоялась 28 июля, а финальная серия вышла 15 сентября. Проект продлен на 4 сезон.