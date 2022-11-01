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2 часа назад

Лекарство от тоски: 4 самых веселых сериала

Мира Маркина

С наступлением ноября настроение многих людей значительно ухудшается. Короткий световой день, отсутствие солнца и холод не способствуют позитивному настрою и продуктивности. Однако существует несколько способов, которые помогут победить тоску. Один из них – просмотр добрых и смешных сериалов. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Лекарство от тоски: 4 самых веселых сериала
Фото: Кадр из сериала "Убить скуку"Кадр из сериала "Убить скуку"

"Убить скуку", 2009

Кадр из сериала "Убить скуку"

Неудачник и пьяница Джонатан переживает тяжелое расставание. Чтобы хоть как-то отвлечься от любовных терзаний, он решает притвориться частным детективом – предлагает в газете свои услуги и тут же получает первый заказ.

Легкие сериалы для тех, кто хочет отдохнуть душой

"Девочки", 2012

Кадр из сериала "Девочки"

В центре сюжета четыре юные подруги – безработные и одинокие, которые пытаются найти и любовь, и призвание. Параллельно с этим происходит череда забавных ситуаций, которые случаются только когда тебе немного за 20 и ты на 100% открыта миру. Сериал "Девочки" иногда именуют "Сексом в большом городе" для миллениалов.

"Вместе", 2015

Кадр из сериала "Вместе"

Гомерически смешной сериал о суровом семейном быте. Главные герои с горем пополам воспитывают маленьких детей и пытаются разобраться с уймой проблем, но им будто мало этого – внезапно они решают приютить у себя двух великовозрастных неудачников.

"Хулиганы и ботаны", 1999

Кадр из сериала "Хулиганы и ботаны"

Зубрила по имени Линдси влюбляется в раздолбая Дэниеля и начинает тусоваться в его "плохой компании". На фоне этого сталкиваются две параллельные реальности, в одной из которых правят бал зануды-отличники, а в другой живущие одним днем хулиганы.

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