Лекарство от тоски: 4 самых веселых сериала

С наступлением ноября настроение многих людей значительно ухудшается. Короткий световой день, отсутствие солнца и холод не способствуют позитивному настрою и продуктивности. Однако существует несколько способов, которые помогут победить тоску. Один из них – просмотр добрых и смешных сериалов. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Убить скуку" Кадр из сериала "Убить скуку"

"Убить скуку", 2009

Неудачник и пьяница Джонатан переживает тяжелое расставание. Чтобы хоть как-то отвлечься от любовных терзаний, он решает притвориться частным детективом – предлагает в газете свои услуги и тут же получает первый заказ.

"Девочки", 2012

В центре сюжета четыре юные подруги – безработные и одинокие, которые пытаются найти и любовь, и призвание. Параллельно с этим происходит череда забавных ситуаций, которые случаются только когда тебе немного за 20 и ты на 100% открыта миру. Сериал "Девочки" иногда именуют "Сексом в большом городе" для миллениалов.

"Вместе", 2015

Гомерически смешной сериал о суровом семейном быте. Главные герои с горем пополам воспитывают маленьких детей и пытаются разобраться с уймой проблем, но им будто мало этого – внезапно они решают приютить у себя двух великовозрастных неудачников.

"Хулиганы и ботаны", 1999

Кадр из сериала "Хулиганы и ботаны"