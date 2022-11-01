Новый сериал по «Пятнице, 13-е» снимет шоураннер «Ганнибала»

Я увидел «Пятницу, 13-е» на страницах журнала Famous Monsters, когда мне было 10 лет, и с тех пор я думаю об этой истории. Когда дело доходит до хорроров, A24 поднимает планку и выходит за её рамки, и я очень рад заняться проектом вместе с ними.