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55 минут назад

Почему стоит немедленно включить новый хоррор «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

Мира Маркина

На стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера одного из самых ожидаемых сериалов осени — «Кабинета редкостей Гильермо дель Торо». Почему стоит обратить внимание на проект, читайте в материале «Рамблера».

Почему стоит немедленно включить новый хоррор «Кабинет редкостей»
Фото: Кадр из сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»Кадр из сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

Каждый эпизод антологии (проект состоит из восьми серий, снятых разными режиссерами) рассказывает отдельную историю в жанре хоррор. Все они основаны на произведениях известных авторов — от Говарда Филлипса Лавкрафта до Майкла Ши. Действие шоу разворачивается в разные эпохи, а сюжеты серий не пересекаются, но стилистически и тематически все эпизоды складываются в единый альманах.

В сериале постоянно поднимаются темы потустороннего ужаса и оккультизма, но каждая серия больше не пугает, а захватывает своим повествованием, что буквально заставляет посмотреть шоу от и до на одном дыхании. Сцены, антураж, звук — все играет на эмоциях зрителя, заставляя их то вжиматься в кресло от ужаса, то сопереживать героям.

Проектом руководил оскароносный режиссер Гильермо дель Торо — он также выступает в роли рассказчика. Правда, от него в сериале есть только два эпизода, которые были сняты по его сюжетам. Именитых актеров, снявшихся в шоу, можно пересчитать по пальцам (среди них и Руперт Грин, сыгравший Рона в кинофраншизе о Гарри Поттере), однако это не делает проект хуже.

Подведем итоги: «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» не может похвастаться уникальными сюжетами и звездным кастом, но посмотреть его однозначно стоит.

Сериалы,Говард Филлипс,Гильермо дель Торо,Гарри Поттер,Netflix,
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