В прокат вышел ужастик «Пансион»

Онлайн-кинотеатр «Иви» представил все четыре серии нового проекта студии QS FILMS от продюсеров Святослава Подгаевского и Ивана Капитонова («Пищеблок», «Приворот», «Яга», «Невеста») — «Пансион».
Действие сериала происходит в начале прошлого века в закрытом интернате, куда ссылают на перевоспитание девушек благородного происхождения. Под видом новой воспитанницы в пансион приезжает 19-летняя Полина, которая ищет свою сестру, пропавшую при странных обстоятельствах.
Святослав Подгаевский рассказал:
«Очень рад, что мы сделали эту историю именно так, как планировали изначально — без компромиссов и полумер. Сразу возникла мысль сделать герметичный триллер. Ограничить себя одним островом, одним пансионом — но рассказать историю во времени, показать причинно-следственные связи происходящих событий. Ведь одни и те же факты глазами разных героев могут выглядеть по-разному. Очень интересно разобраться, почему люди способны на жестокие поступки, и действительно ли эти поступки нельзя оправдать? И как бы поступили вы, если бы у вас был выбор?»