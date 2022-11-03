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1 час назад

Авторы «Русалки», «Яги» и «Пиковой дамы» выпустили ужастик «Пансион»

Кино-Панк

Онлайн-кинотеатр «Иви» представил все четыре серии нового проекта студии QS FILMS от продюсеров Святослава Подгаевского и Ивана Капитонова («Пищеблок», «Приворот», «Яга», «Невеста») — «Пансион».

В прокат вышел ужастик «Пансион»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

Действие сериала происходит в начале прошлого века в закрытом интернате, куда ссылают на перевоспитание девушек благородного происхождения. Под видом новой воспитанницы в пансион приезжает 19-летняя Полина, которая ищет свою сестру, пропавшую при странных обстоятельствах.

Святослав Подгаевский рассказал:

«Очень рад, что мы сделали эту историю именно так, как планировали изначально — без компромиссов и полумер. Сразу возникла мысль сделать герметичный триллер. Ограничить себя одним островом, одним пансионом — но рассказать историю во времени, показать причинно-следственные связи происходящих событий. Ведь одни и те же факты глазами разных героев могут выглядеть по-разному. Очень интересно разобраться, почему люди способны на жестокие поступки, и действительно ли эти поступки нельзя оправдать? И как бы поступили вы, если бы у вас был выбор?»

Сериалы,Пиковая дама,Русалка,Невеста,Иван Капитонов,Святослав Подгаевский,
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