В прокат вышел ужастик «Пансион»

«Очень рад, что мы сделали эту историю именно так, как планировали изначально — без компромиссов и полумер. Сразу возникла мысль сделать герметичный триллер. Ограничить себя одним островом, одним пансионом — но рассказать историю во времени, показать причинно-следственные связи происходящих событий. Ведь одни и те же факты глазами разных героев могут выглядеть по-разному. Очень интересно разобраться, почему люди способны на жестокие поступки, и действительно ли эти поступки нельзя оправдать? И как бы поступили вы, если бы у вас был выбор?»