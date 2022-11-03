"Песочный человек" продлен на второй сезон на Netflix

На Netflix выйдет второй сезон «Песочного человека». Стример продлил сериал по мотивам любимого комикса Нила Геймана на второй сезон. Об этом пишет The Hollywood reporter.
10-серийный первый сезон был основан на первых 16 выпусках комикса (всего их 75).
Количество эпизодов и подробности сюжета второго сезона пока держатся в секрете. В объявлении Netflix отмечается, что предстоящие эпизоды будут «адаптированы из нескольких графических романов The Sandman».
Warner Bros. TV продюсирует «Песочного человека». Во втором сезоне сыграют: Бойд Холбрук, Паттон Освальт, Вивьен Ачемпонг, Гвендолин Кристи, Чарльз Дэнс, Дженна Коулман, Дэвид Тьюлис, Стивен Фрай, Кирби Хауэлл-Баптист, Мейсон Александр Парк, Донна Престон, Ванесу Самуньяи, Джон Кэмерон Митчелл, Асим Чаудри, Санджив Бхаскар, Джоэли Ричардсон, Ниам Уолш, Сандра Джеймс Янг, Разан Джаммал и другие.
Ранее сообщалось, что Майкл Джексон хотел сыграть Морфея в экранизации «Песочного человека».