"Песочный человек" продлен на второй сезон на Netflix

На Netflix выйдет второй сезон «Песочного человека». Стример продлил сериал по мотивам любимого комикса Нила Геймана на второй сезон. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

10-серийный первый сезон был основан на первых 16 выпусках комикса (всего их 75).

Количество эпизодов и подробности сюжета второго сезона пока держатся в секрете. В объявлении Netflix отмечается, что предстоящие эпизоды будут «адаптированы из нескольких графических романов The Sandman».