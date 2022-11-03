«Ленфильм» выпустит многосерийное фэнтези про русских богатырей

Студия «Ленфильм» запускает в производство восьмисерийный фэнтезийный фильм о приключениях русских богатырей. В его основу лягут сюжеты о персонажах отечественных сказок, легенд и былин, но форма подачи материала будет выдержана в традициях современного городского фэнтези. Сейчас студия занимается доработкой сценария и готовится к началу съёмок. Роли авторы проекта планируют предложить таким популярным актёрам, как Юрий Колокольников, Виктория Исакова и Александр Устюгов.

Фото: Кадр из мультфильма "Три богатыря" Кадр из мультфильма "Три богатыря"

Студия «Ленфильм» анонсировала многосерийный проект «Витязи», съёмки которого начнутся в 2023 году. Компания выиграла грант Института развития интернета на производство проекта.

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В данный момент идёт работа над сценарием. Авторы проекта отмечают, что сериал станет «сложносочинённой супергероикой (в духе «Хранителей» Алана Мура), где за основу берутся герои фольклора», а своей главной целью называют адаптацию и модернизацию сюжетов для молодёжной публики, чтобы Илья Муромец или Змей Горыныч стали не менее популярными, чем персонажи комиксов и блокбастеров.

В каком именно формате выйдет проект — пока не ясно. Изначально у авторов была идея снять восьмисерийный фильм, но не исключено, что история трансформируется в сериал.

«Фильм только запускается, у нас на данный момент сценарий дописывается, есть уже прописанные первые сцены, всё остальное — на стадии дрим-каста. Изначально планируется, что это будет восьмисерийный фильм, то есть серии будут связаны между собой только общей историей. Однако, поскольку сценарий ещё не на заключительном этапе, мы не знаем, что нас ждёт в будущем. И может быть, концепция в процессе чуть-чуть изменится», — рассказали RT в пресс-службе студии.

Синопсис проекта выглядит довольно многообещающе: в нём раскрывается история богатырей Древней Руси, которые описываются как наёмники, среди которых были как благородные воины, так и беспринципные воители-сверхлюди. Однако после того, как татаро-монгольское войско разгромило силы богатырей, те ушли «в подполье» и стали жить скрытно среди обычных людей. Проявляли себя русские супергерои, только когда над отечеством сгущались тучи: во время Северной войны со шведами, нашествия Наполеона, а также в боях Великой Отечественной. До наших времён дожили лишь несколько витязей, которым предстоит вновь объединиться перед лицом нешуточной опасности.

Исполнители конкретных ролей пока не названы, но студия уже озвучила свой дрим-каст: Иван Добронравов, Александр Устюгов, Юрий Колокольников, Максим Суханов, Антон Васильев, Владимир Епифанцев, Пётр Красилов, Лиза Янковская и Виктория Исакова. Не исключено, что кто-то из перечисленных артистов будет задействован в работе над «Витязями».

«Это то, что планируется. Эти актёры будут приглашены в первую очередь для работы в этом проекте. На данный момент проект только-только получил грант ИРИ, и поэтому сейчас мы как раз начинаем активно им заниматься», — подчеркнули в пресс-службе.

Тема русского фольклора в отечественном кинематографе и анимации в последние десятилетия довольно востребованна, правда, зачастую — в более комедийном ключе. Председатель совета директоров «Ленфильма» Фёдор Бондарчук убеждён, что русские сказки и легенды — кладезь сценариев для кино.

«В последние годы в нашем кино всё чаще обращаются к героям фольклора, но делают это больше в комедийном или эпизодическом формате. А вместе с тем в русском культурном каноне и сказках можно найти сотни готовых идей для сценариев, десятки объёмных героев и невероятно богатую фактуру. «Витязи» — исследование этого бескрайнего сказочного пространства, поиск мотивов, созвучных и понятных современным зрителям», — отметил Бондарчук.

Историю самых известных былинных богатырей — Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича — экранизировали не раз как в советский период, так и позднее. Знаменитая мультипликационная франшиза, посвящённая приключениям героев, насчитывает уже более десяти серий, первая из которых, «Алёша Попович и Тугарин Змей», вышла в 2004 году, а последняя на данный момент, «Три богатыря и Конь на троне», — в 2021-м.

Серия мультфильмов полюбилась зрителю, по ней было разработано несколько компьютерных игр, а 28 декабря 2017 года Банк России выпустил в обращение памятные монеты, посвящённые франшизе: одну серебряную номиналом три рубля и две из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнении соответственно.