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5 часов назад

Вышел трейлер третьего сезона сериала-фэнтези «Темные начала»

Inc-News

Главную героиню Лиру ждут тяжёлые испытания в загробном мире.

Вышел трейлер третьего сезона сериала-фэнтези «Темные начала»
Фото: Inc-NewsInc-News

После кровавого и разоблачительного окончания второго сезона сериал «Тёмные начала» входит в финальную стадию с подготовкой к боевым действиям. Проект, основанный на одноимённой книжной трилогии Филипа Пулмана, завершится грядущим, третьим сезоном на высокой ноте.

Новый трейлер «Тёмных начал» продолжает развивать линию, начатую предыдущим тизером, и показывает главную героиню Лиру (Дафни Кин), направляющуюся в страну мёртвых. Ожидается, что здесь она встретится с давно умершим, лучшим другом Роджером, а также отчаянным путешественником Ли Скорсби (Лин-Мануэль Миранда), трагически погибшим в конце прошлого сезона.

«В основанной на последнем романе знаменитой трилогии Филипа Пулмана «Янтарный телескоп», заключительной части этого эпичного сериала-фэнтези, Лира (Дафни Кин), девочка с пророческим даром, и Уилл (Амир Уилсон), владелец Чудесного ножа, должны совершить путешествие в тёмный мир, откуда никто не возвращается. Там они узнают, что спасение мира обходится дорого», - говорится в официальном синопсисе третьего сезона сериала «Тёмные начала».

Премьера новых эпизодов состоится на HBO Max 5-го декабря. Затем, вплоть до 26-го декабря, каждую неделю зрители смогут смотреть по две новых серии.

Сериалы,Филип Пулман,
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