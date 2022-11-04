Вышел трейлер третьего сезона сериала-фэнтези «Темные начала»

«В основанной на последнем романе знаменитой трилогии Филипа Пулмана «Янтарный телескоп», заключительной части этого эпичного сериала-фэнтези, Лира (Дафни Кин), девочка с пророческим даром, и Уилл (Амир Уилсон), владелец Чудесного ножа, должны совершить путешествие в тёмный мир, откуда никто не возвращается. Там они узнают, что спасение мира обходится дорого», - говорится в официальном синопсисе третьего сезона сериала «Тёмные начала».