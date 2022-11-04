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3 часа назад

Сара Джессика Паркер снялась в культовом свадебном платье в новом эпизоде "И просто так"

Газета.Ruиещё 2

Актриса Сара Джессика Паркер вновь примерила платье Vivienne Westwood, в котором Кэрри должна была выйти замуж за мистера Бига. Об этом сообщает Daily Mail.

Сара Джессика Паркер снялась в культовом свадебном платье в новом эпизоде "И просто так"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

В новом эпизоде второго сезона сериала "И просто так" Сара Джессика Паркер снялась в культовом свадебном платье. Наряд она дополнила узнаваемой "птицей" на голове, тюлевой сеткой, бирюзовой накидкой с перчатками и лодочками в тон.

Почему актриса вновь вернулась к свадебному образу, и как будут развиваться события в новых сериях, пока неизвестно. В октябре Сара Джессика Паркер вернулась к съемкам второго сезона сериала "И просто так" меньше чем, через неделю после смерти отчима.

Отчим звезды "Секса в большом городе" Пол Гиффин Форсте умер 28 сентября 2022 года после неожиданной и скоротечной болезни. Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке продается квартира, где жила Сара Джессика Паркер в 90-е годы.

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