Сара Джессика Паркер снялась в культовом свадебном платье в новом эпизоде "И просто так"

Актриса Сара Джессика Паркер вновь примерила платье Vivienne Westwood, в котором Кэрри должна была выйти замуж за мистера Бига. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

В новом эпизоде второго сезона сериала "И просто так" Сара Джессика Паркер снялась в культовом свадебном платье. Наряд она дополнила узнаваемой "птицей" на голове, тюлевой сеткой, бирюзовой накидкой с перчатками и лодочками в тон.

Почему актриса вновь вернулась к свадебному образу, и как будут развиваться события в новых сериях, пока неизвестно. В октябре Сара Джессика Паркер вернулась к съемкам второго сезона сериала "И просто так" меньше чем, через неделю после смерти отчима.