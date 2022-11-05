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41 минуту назад

Deadline: актерам "Мира Дикого Запада" заплатят за отмененный пятый сезон сериала

Газета.Ru

Основной актерский состав «Мира Дикого Запада» получит гонорары за пятый сезон сериала, несмотря на его отмену. Об этом сообщает Deadline.

Актерам "Мира Дикого Запада" заплатят за отмененный пятый сезон
Фото: Газета.руГазета.ру

Издание отмечает, что актеры Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис и Аарон Пол успели подписать контракты с HBO и Warner Bros., согласно которым они получат деньги, даже не снимаясь в шоу.

«Сети иногда платят за то, чтобы обеспечить актерский состав до того, как будет принято решение о продлении, особенно если в группе есть громкие имена, которых было бы трудно собрать без контрактов», — говорится в источнике.

Известно, что в третьем сезоне сериала актеры получали по $250 тыс. за эпизод. Не исключено, что с тех пор расценки могли вырасти.

Ранее сообщалось, что фантастический сериал HBO «Мир Дикого Запада» закрыли после четырех сезонов. Причиной отмены проекта могли стать его низкие рейтинги, которые упали еще после премьеры третьего сезона.

Сериалы,Мир Дикого Запада,Тэнди Ньютон,Джеффри Райт,Эван Вуд,Аарон Пол,Эд Харрис,
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