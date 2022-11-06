HBO Max отменил ребут "Деграсси" через 10 месяцев после запуска

Стриминговый сервис HBO Max отменил производство сериала "Деграсси", который должен был стать шестым шоу в одноименной франшизе и ее мягким перезапуском, передает The Wall Street Journal.

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Проект получил "зеленый свет" десять месяцев назад — в январе 2022 года. Первый сезон "Деграсси" должен был состоять из десяти часовых эпизодов, его премьера была запланирована на 2023 год. Во главе сериала стояли Лара Аццопарди и Джулия Коэн, до этого работавшие над шоу "Деграсси: Следующее поколение".

"Деграсси" от HBO Max стал первым проектом франшизы, сделанным без участия одной из ее создательниц Линды Шулер. Действие всех проектов франшизы разворачивается в Торонто и посвящено подросткам, которые сталкиваются с трудностями, вызванными взрослением.