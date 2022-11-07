За что раскритиковали экранную леди Ди в сериале «Корона»

В социальных сетях активно обсуждают продолжение нашумевшего сериала «Корона», премьера которого состоится уже 9 ноября на стриминговом сервисе Netflix. Чем так зацепил еще не вышедший пятый сезон проекта, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Корона" Кадр из сериала "Корона"

В Сети появился фрагмент из пятого сезона «Короны», в котором Элизабет Дебики повторила сцену из скандального интервью принцессы Дианы для BBC. Вокруг видео разгорелась жаркая дискуссия: одни пользователи считают, что отличить два ролика (оригинал и эпизод из сериала) практически невозможно, а другие наоборот разочарованы игрой актрисы. Так, в социальных сетях поклонники проекта пишут, что звезда не смогла передать эмоциональное состояние леди Ди, да и харизмы принцессы Дебики не хватает.

Пользователи также раскритиковали мимику Элизабет, мол, у нее мышцы вокруг рта зажаты, а глаза горят (хотя у Дианы на видео несчастный и даже несколько потухший взгляд). Что же, с нетерпением ждем премьеры сериала, чтобы в полной мере оценить актерский талант Дебики, а также насколько она смогла вжиться в роль.

BBC, Netflix

Кстати, это не единственный скандальный момент в долгожданном продолжении проекта, который уже взбудоражил общественность. Так, ходят слухи, что в сериале покажут адюльтер принца Филиппа, мол, у супруга покойной Елизаветы II была фаворитка — некая Пенелопа Нэтчбулл. Королевские эксперты уже окрестили возможный сюжетный ход «оскорбительным, жестоким и недопустимым к показу спустя всего несколько недель после похорон Ее Величества».