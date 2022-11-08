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14 минут назад

С какими трудностями столкнулся Майков на съемках "Отпуска"

Газета.Ruиещё 1

Режиссер сериала "Отпуск" Андрей Элинсон в разговоре с kp.ru заявил, что актеру Павлу Майкову приходилось сниматься в теплой куртке и свитере при температуре в 35 градусов выше нуля.

С какими трудностями столкнулся Майков на съемках "Отпуска"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Актеры самоотверженно ходили в зимней одежде, хотя температура была +35 градусов, и это в тени! В частности, Паша Майков вообще никак не упрощал себе жизнь: надевал свитер, штаны, ботинки, я, честно говоря, не знаю, как он это все делал", - удивился Элинсон.

Он отметил, что артистам пришлось пойти на такие меры, потому что сцены, которые по сюжету происходят в Северодвинске, приходилось снимать в Геленджике, где происходят основные события сериала.

Режиссер подчеркнул, что никто из съемочной группы не заработал себе инфаркт или инсульт несмотря на значительный перегрев.

Сериалы,Павел Майков,Андрей Элинсон,
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