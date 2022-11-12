4 сериала про плохих парней со сверхспособностями

Могут ли стать героями люди не с самой блестящей репутацией? Возможно. Вот только жизнь персонажей сериалов, о которых расскажет “Рамблер”, осложняется еще и наличием экстра-способностей.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Почти человек (2013, 1 сезон)

Как вы думаете, каким будет мир в 2048 году? Создатели этого сериала считают, что в нем на борьбу с преступностью выйдут не только люди, но и андроиды. Ведь технический прогресс вышел из-под контроля и сдерживать его привычными методами уже не получится. Эта идея не нравится главному герою – детективу Джону Кеннексу (Карл Урбан). Ведь из-за андроида он потерял напарника. Но ему придется смириться с новой реальностью, потому что теперь детектив стал на место персонального “врага”.

Роковой патруль (2019, 3 сезона)

Кадр из сериала

В центре сюжета оказываются персонажи, которые должны были умереть. Но они стали частью плана безумного ученого. Когда он исчез, Роботмен (Брэндан Фрейзер), Негативный Человек (Мэтт Бомер), Безумная Джейн (Дайан Герреро), Эласти-герл (Эйприл Боулби) и Киборг (Джойван Уэйд) остались один на один со своими новообретенными способностями. Но смогут ли эти антигерои взять их под контроль или устроят Армагеддон на всей Земле?

Хэппи (2017-2019, 2 сезона)

Кадр из сериала

В прошлом Ник Сакс (Кристофер Мелони) был полицейским. Но теперь он – наемный убийца-неудачник, сексоголик и алкоголик. Его жизнь изменится, когда после сердечного приступа у Ника появится воображаемый напарник. Такой, которого никто и представить не мог бы – голубой крылатый мультяшный единорог.

Отбросы (2009-2013, 5 сезонов)

Кадр из сериала