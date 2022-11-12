Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
40 минут назад

4 сериала про плохих парней со сверхспособностями

Мира Маркина

Могут ли стать героями люди не с самой блестящей репутацией? Возможно. Вот только жизнь персонажей сериалов, о которых расскажет “Рамблер”, осложняется еще и наличием экстра-способностей.

4 сериала про плохих парней со сверхспособностями
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Почти человек (2013, 1 сезон)

Как вы думаете, каким будет мир в 2048 году? Создатели этого сериала считают, что в нем на борьбу с преступностью выйдут не только люди, но и андроиды. Ведь технический прогресс вышел из-под контроля и сдерживать его привычными методами уже не получится. Эта идея не нравится главному герою – детективу Джону Кеннексу (Карл Урбан). Ведь из-за андроида он потерял напарника. Но ему придется смириться с новой реальностью, потому что теперь детектив стал на место персонального “врага”.

Сериалы для тех, кто невыносимо хочет в отпуск

Роковой патруль (2019, 3 сезона)

Кадр из сериала

В центре сюжета оказываются персонажи, которые должны были умереть. Но они стали частью плана безумного ученого. Когда он исчез, Роботмен (Брэндан Фрейзер), Негативный Человек (Мэтт Бомер), Безумная Джейн (Дайан Герреро), Эласти-герл (Эйприл Боулби) и Киборг (Джойван Уэйд) остались один на один со своими новообретенными способностями. Но смогут ли эти антигерои взять их под контроль или устроят Армагеддон на всей Земле?

Хэппи (2017-2019, 2 сезона)

Кадр из сериала

В прошлом Ник Сакс (Кристофер Мелони) был полицейским. Но теперь он – наемный убийца-неудачник, сексоголик и алкоголик. Его жизнь изменится, когда после сердечного приступа у Ника появится воображаемый напарник. Такой, которого никто и представить не мог бы – голубой крылатый мультяшный единорог.

Отбросы (2009-2013, 5 сезонов)

Кадр из сериала

Считается, что именно в этом телешоу впервые продемонстрировали образ неидеализированного супергероя. А точнее – группы подростков, которых привлекли к общественной работе за нарушение законов. После сильного шторма каждый из них открывает в себе сверхъестественные способности. Вот только они (вопреки канону) превращают жизнь героев в ад, ведь раскрывают персональные комплексы, о которых ранее окружающим не было известно.

Сериалы,Враг,Эйприл Боулби,Кристофер Мелони,Мэтт Бомер,Карл Урбан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители