Исполнительница роли Тринити в «Матрице» сыграет в сериале по «Звездным войнам»

Канадская актриса Кэрри-Энн Мосс исполнит одну из ролей в будущем сериале режиссера Лесли Хэдланд «Аколит», который станет приквелом первого эпизода космической оперы «Звездные войны». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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При этом издание не уточняет, кого именно сыграет 55-летняя знаменитость.

Известно, что сюжет сериала будет происходить в конце эпохи Расцвета Республики. Партнерами Мосс по съемочной площадке станут Джоди Тернер-Смит, Амандла Стенберг, Ли Джон Джэ, Чарли Барнетт, Мэнни Хасинто и другие актеры, передает РИА Новости.

На счету Кэрри-Энн Мосс более 70 работ к кино и сериалах, однако всемирную известность принесла актрисе роль Тринити в культовом научно-фантастическом боевике «Матрица». Ее героиня является возлюбленной главного персонажа Нео, которого исполнил Киану Ривз.