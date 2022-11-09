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2 часа назад

Исполнительница роли Тринити в «Матрице» сыграет в сериале по «Звездным войнам»

Вечерняя Москва

Канадская актриса Кэрри-Энн Мосс исполнит одну из ролей в будущем сериале режиссера Лесли Хэдланд «Аколит», который станет приквелом первого эпизода космической оперы «Звездные войны». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Исполнительница роли Тринити в «Матрице» сыграет в сериале по «Звездным войнам»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

При этом издание не уточняет, кого именно сыграет 55-летняя знаменитость.

Известно, что сюжет сериала будет происходить в конце эпохи Расцвета Республики. Партнерами Мосс по съемочной площадке станут Джоди Тернер-Смит, Амандла Стенберг, Ли Джон Джэ, Чарли Барнетт, Мэнни Хасинто и другие актеры, передает РИА Новости.

На счету Кэрри-Энн Мосс более 70 работ к кино и сериалах, однако всемирную известность принесла актрисе роль Тринити в культовом научно-фантастическом боевике «Матрица». Ее героиня является возлюбленной главного персонажа Нео, которого исполнил Киану Ривз.

Недавно стало известно, что исполнительный директор компании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав хочет снять продолжение знаменитой серии фильмов про Гарри Поттера. Заслав отметил, что фильмы данной серии не снимались порядка 15 лет, однако кинофраншиза о юном волшебнике в свое время принесла «много прибыли Warner Bros.».

Сериалы,Матрица,Дэвид Заслав,Чарли Барнетт,Амандла Стенберг,Киану Ривз,Гарри Поттер,
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