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2 часа назад

Почему все взахлеб смотрят российский сериал «Художник»

Мира Маркина

Российский сериал в жанре исторического детектива «Художник» вошел в топ-10 самых популярных телепроектов в Москве с 31 октября по 6 ноября, по данным Mediascope. Чем он так зацепил зрителя и стоит ли его посмотреть (если еще не), рассказываем в материале «Рамблера».

Почему все взахлеб смотрят российский сериал «Художник»
Фото: Кадр из сериала "Художник"Кадр из сериала "Художник"

Действие сериала разворачивается весной 1944 года в Москве. Уже виден приближающийся разгром фашистской Германии. На этом фоне происходит серия дерзких и кровавых ограблений местных криминальных элементов. Главаря налетчиков поймать не удается, а состав банды постоянно меняется. На месте ограблений постоянно находят портреты убитых. На основании этих рисунков банду назвали «Мертвой головой», а ее главаря Художником.

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Расследованием преступлений занимается лучший следователь — майор Ефимов и его заместитель капитан Сазонов, работники Московского уголовного розыска. Чем сильнее они погружаются в дело, тем больше убеждаются, что убийства и ограбления – это лишь прикрытие, а настоящие цели Художника им только предстоит выяснить. Вскоре к расследованию подключается Рудаков со стороны НКВД, и под подозрение попадают все герои…

Кадр из сериала "Художник"

Главные роли в проекте исполнили Андрей Смоляков, Александр Горбатов, Дарья Урсуляк, Александр Устюгов, Марина Александрова и другие.

Остросюжетный ретро-детектив снял режиссер Тимур Алматов по сценарию Александра Олейникова, Евгения Керова и Саввы Минаева. Вот, что пишут о проекте зрители:

«Отличный юмор, персонажи раскрыты с разных сторон. За ними интересно наблюдать, им хочется сопереживать, а сюжет заставляет буквально прильнуть к экрану и в нетерпении ждать развязку».

Еще один пользователь написал, что «взахлеб смотрит сериал с женой, хотя раньше ее такие проекты не интересовали». А девушка под ником Lana отметила:

«Всегда с недоверием относилась к российским сериалам. Они у меня всегда ассоциировались с банальными сюжетами, предсказуемыми сюжетными поворотами и весьма посредственной игрой актеров. Но «Художник» в корне изменил мое мнение, обожаю детективы, и мне очень интересно, чем закончится этот».

Сериалы,Александр Олейников,Александр Горбатов,Дарья Урсуляк,Александр Устюгов,Марина Александрова,Андрей Смоляков,
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