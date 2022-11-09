Стали известны детали о появлении в пятом сезоне «Короны» Бориса и Наины Ельциных

«В нем будет не просто русский след, но целое "наследие". Анатолий Котенев играет в проекте Бориса Ельцина. А Наину Ельцину — Марина Шиманская (если будете брать фото — ссылка на мой канал обязательна). Вчера на своих страницах в соцсетях известный медиатехнолог Михаил Симонов сообщил о том, что в этом проекте состоялся и кинодебют его сына. Алекс Симонов снялся в эпизодической, но запоминающейся роли», — написала журналистка Сусанна Альперина в своем Telegram-канале Alperina.