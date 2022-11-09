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3 часа назад

Стали известны детали о появлении в пятом сезоне «Короны» Бориса и Наины Ельциных

Слово и Дело

Пятый сезон сериала «Корона» уже появился на стриминге Netflix, который запретил трансляцию на территории России. Тем не менее в Сети стали появляться детали о персонажах, которые присутствуют в ленте. Так, стало известно, что в шоу появятся Наина и Борис Ельцины.

Стали известны детали о появлении в пятом сезоне «Короны» Бориса и Наины Ельциных
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«В нем будет не просто русский след, но целое "наследие". Анатолий Котенев играет в проекте Бориса Ельцина. А Наину Ельцину — Марина Шиманская (если будете брать фото — ссылка на мой канал обязательна). Вчера на своих страницах в соцсетях известный медиатехнолог Михаил Симонов сообщил о том, что в этом проекте состоялся и кинодебют его сына. Алекс Симонов снялся в эпизодической, но запоминающейся роли», — написала журналистка Сусанна Альперина в своем Telegram-канале Alperina.

Кроме того, первые зрители уже успели сообщить, что в сериале будет затрагиваться приезд принцессы Дианы в Москву в 1995 году.

Напомним, что пятый сезон «Короны» расскажет о главных событиях в жизни королевской семьи в 1990-е.

Сериалы,Сусанна Альперина,Наина Ельцина,Анатолий Котенев,Марина Шиманская,Михаил Симонов,Борис Ельцин,Netflix,
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