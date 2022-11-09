Разводы и скандалы: чего ждать от пятого сезона "Короны"

В среду на Netflix выходит пятый сезон сериала "Корона", рассказывающий о новейшей истории семьи Виндзоров. Фанаты ждали продолжения два долгих года. За это время в самой королевской семье произошли значительные изменения — из жизни ушли принц Филипп и королева Елизавета II, главная героиня "Короны". О чем будет новый сезон, кто теперь будет играть монарших особ, почему продолжение шоу сопровождали скандалы и зачем Netflix понадобилось размещать дисклеймер в начале каждой серии — в тексте Тамары Ходовой.

Фото: Кадр из сериала "Корона" Кадр из сериала "Корона"

На чем закончился четвертый сезон

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События четвертого сезона "Короны" разворачивались в 1980-е, когда внимание от королевы Елизаветы II (Оливия Колман) перетянули на себя две великие женщины: "железная леди" Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон), одна из ярчайших премьер-министров за всю историю Великобритании, и принцесса Диана (Эмма Корин). Обе значительно повлияли как на королевский двор, так и на всю страну. И если в случае с Тэтчер отношения премьер-министра и королевы выглядели как противостояние двух волевых женщин, не склонных так просто идти на компромисс, то история принцессы Дианы шла скорее параллельно линии Елизаветы и напоминала сказку, которая обернулась кошмаром. За десять серий зрителям показали, как молодая и наивная Диана Спенсер превращается в женщину, разочарованную в своем браке и Букингемском дворце.

В конце сезона конфликт между принцем Чарльзом (Джон О’Коннор) и Дианой достигает своего апогея. После нескольких попыток спасти свой брак, которые закончились еще большим отчуждением, взаимной неприязнью и чередой измен с обеих сторон, они окончательно решаются на разрыв. Рождество в замке Балморал, где традиционно отдыхает вся королевская семья, оказывается не очень праздничным. Несчастная пара наконец-то набирается смелости, чтобы попросить саму королеву одобрить их развод, но и Елизавета, и принц Филипп напоминают им, что они будущие правители Британии и пора бы им привыкнуть жертвовать своими интересами ради интересов государства.

Кого мы встретим в новом сезоне

Как известно, актеры, исполняющие главные роли в "Короне", меняются каждые два сезона. Создатель сериала Питер Морган объясняет это решение таким образом: "Ты можешь нарисовать морщины на чьем-то лице или состарить его с помощью компьютерных эффектов, но ты не можешь вдохнуть в него усталость, раны, нанесенные жизнью… Это как настоящая эстафета".

В пятом сезоне актеры четвертого передают эстафетную палочку своим коллегам. Так, Оливию Колман сменит в роли Елизаветы II Имельда Стонтон, более всего известная по роли Долорес Амбридж в экранизации "Гарри Поттера"; Эмму Корин — австралийская актриса Элизабет Дебики; Джона О’Коннора — звезда "Прослушки" и "Любовников" Доминик Уэст; Джонатан Прайс, Его Воробейшество из "Игры престолов", сыграл принца Филиппа; Лесли Мэнвилл сменила Хелену Бонэм Картер в роли принцессы Маргарет, а неузнаваемая Оливия Уильямс в парике и специальном ортопедическом костюме сыграла Камиллу Паркер-Боулз.

Когда происходит действие

Действие пятого сезона будет происходить с 1991 по 1997 год, и, судя по трейлеру, главной темой сериала станет кризис монархии. Не то чтобы английская корона не сталкивалась с кризисами в прошлом, однако именно этот период считается одним из самых мрачных и проблематичных в ее новейшей истории. Хотя учитывая то, что происходило в Букингемском дворце последние годы, — то ли еще будет.

Не стоит забывать, что главной героиней для Питера Моргана всегда была Елизавета, и именно в этом сезоне она чувствует, что постепенно теряет контроль над ситуацией. Чарльз и Диана уже не та робкая пара, которая умоляла королеву помиловать их и отпустить. Они готовы бороться за влияние и популярность своими методами, часто полностью игнорируя интересы короны. Морган явно решил уделить львиную долю экранного времени медиавойне между принцем и его супругой. Доведенная до крайней степени паранойи Диана втайне начинает сотрудничать с журналистом и писателем Эндрю Мортоном, тайно записывая для него кассеты, на которых принцесса рассказала абсолютно про все: про булимию, измены мужа, попытки покончить жизнь самоубийством и безразличие Букингемского дворца. Эти откровения вошли в биографию Дианы, выпущенную Мортоном. При этом участие принцессы не оглашалось, и она делала вид, что не имеет к книге никакого отношения. Также Диана дала скандальное интервью в передаче BBC "Панорама" журналисту Мартину Баширу, в котором раскрыла подробности отношений с Чарльзом.

Ответ супруга не заставил себя ждать. Принц сделал абсолютно неподобающую для королевских особ вещь — признался в собственных изменах и симпатии к Камилле Паркер-Боулз, рассказав свою версию событий. В день публикации этого интервью Диана надела невероятно эффектное и откровенное черное платье, оставшееся в истории как "платье мести". Более того, в сериале расскажут о событиях так называемого "Тампонгейта", когда в 1993 году был опубликован частный и очень интимный разговор между Чарльзом и Камиллой. Каждый мог позвонить по определенному номеру и прослушать их диалог от начала до конца, не говоря уже о том, что каждое слово из него было напечатано в газетах.

При этом Чарльз и Диана были далеко не единственной головной болью королевы. Брак принца Эндрю и Сары Фергюсон распался после того, как таблоиды опубликовали фотографии последней, наслаждающейся отдыхом на юге Франции вместе с личным финансистом; а принцесса Анна вышла замуж за одного из придворных. Трейлер открывается кадром королевы, стоящей посреди сгоревшей комнаты — в 1992 году Виндзорский замок был сильно поврежден из-за пожара, на восстановление которого Елизавете пришлось выделить $40 млн. Королева назвала это время "annus horribilis", то есть ужасным годом. Хотя ягодки были еще впереди.

Скандалы вокруг сериала

"Корона" не только рассказывает про скандалы, но и участвует в них. Так, сериал покинула одна из его "советчиц" Джемайма Голдсмит, близкая подруга Дианы, которой не понравилось направление сюжета, избранное Морганом в новых эпизодах. В четвертом сезоне шоу явно относилось к молодой Диане с большим сочувствием, и многие представленные в сериале события отражены с ее точки зрения. Видимо, в новом сезоне Морган решил быть более объективным и не идеализировать принцессу (естественно, это только предположение), что не понравилось Голдсмит. Последняя отметила, что рассчитывала на большую деликатность в создании образа Дианы.

Также предположительно Морган решил включить в шоу эпизод, в котором Чарльз вел переговоры c премьер-министром Джоном Мэйджором о том, чтобы Елизавета отказалась от своих полномочий в пользу принца. Официального подтверждения этим событиям нет, однако, по словам шоураннера, он решил додумать, что могло произойти в то непростое для королевской семьи время. Эта деталь еще больше подчеркнула необходимость обозначить, что "Корона" — это выдумка, хоть и основанная на реальных событиях. От сериала уже давно требовали поставить дисклеймер, напоминающий зрителям о том, что все происходящее на экране — художественный вымысел. Не то чтобы это когда-то кому-то помогало, но, по крайней мере, это формально снимает ответственность с авторов за исторические несоответствия. Netflix почему-то долго этому сопротивлялся, но под давлением общественности согласился добавить дисклеймер в пятый сезон.

И конечно, "Корону" успели обвинить в том, что она выходит уж слишком скоро после смерти принца Филиппа и королевы Елизаветы. Шоураннеру остается только оправдываться: "Я думаю, мы просто должны принять тот факт, что 1990-е были не самым простым временем для королевской семьи, и у короля Карла, скорее всего, не самые приятные воспоминания об этом времени… Но это не означает, что с точки зрения ретроспективы этот взгляд будет нелестен по отношению к нему или монархии", — подчеркивает Морган.

Шестой сезон

Удивительно, но, несмотря на то что пятый сезон охватывает события 1997 года, когда погибла принцесса Диана, сериал не расскажет об этой трагедии. Изначально, по замыслу Моргана, пятый сезон должен был стать заключительным и охватить целое десятилетие. Однако в наши времена принято растягивать заключительную часть проектов, и "Корона" не стала исключением. Шоу продлили на шестой сезон, в котором и расскажут про гибель Дианы и ее последствия. Съемки новых серий проходят прямо сейчас.

Более того, сериал расскажет о золотом юбилее королевы, когда она отпраздновала полвека на троне, о смерти королевы-матери и принцессы Маргарет. Также в "Короне" появится Кейт Миддлтон в исполнении дебютантки Мэг Беллами, которая, несмотря на отсутствие актерского опыта, обошла всех остальных претенденток на роль. Она сыграет герцогиню Кембриджскую в молодости, когда та училась в колледже и встретила принца Уильяма.

Что говорят критики

Западные журналисты уже успели посмотреть сериал, и, несмотря на всю яркость событий пятого сезона, он оставил у критиков смешанные чувства. Судя по рецензиям, "Корона" страдает от тех же болезней, что и раньше. Главная мысль Моргана, проходящая красной линией сквозь все серии: груз короны тяжел, и ради нее особам благородных кровей приходится жертвовать всей своей жизнью. Эта мысль была свежа в первом и во втором сезонах, освещавших начало правления молодой Елизаветы, ставшей королевой против своей воли. В четвертом сезоне этот внутренний конфликт, с которым пришлось столкнуться каждому в королевской семье, успел исчерпать себя, а к пятому, судя по всему, и вовсе превратился в надоедливый мотив.

"Новые эпизоды неровные и часто просто скучные. Морган создает множественные дополнительные сюжеты, чтобы скрыть тот факт, что он сказал про Виндзоров все, что только мог", — пишет Джек Сил из The Guardian.