Опубликован тизер сериала «Ведьмак: Происхождение»

Стриминговая площадка Netflix опубликовала тизер-трейлер проекта «Ведьмак: Происхождение» (The Witcher: Blood Origin), приквела всего цикла, повествование которого разворачивается за сотни лет до оригинального сериала.

Ранее создатели проекта подробно описали всех основных героев приквела. Его события затронут последствия катаклизма Сопряжение Сфер, что привело к появлению ведьмаков. В шоу сыграли роли актеры Лоуренс ОʼФуорейн («Викинги», «Игра престолов»), София Браун («Марчелла»), Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон») и так далее.