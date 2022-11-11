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2 часа назад

Опубликован тизер сериала «Ведьмак: Происхождение»

Заманаиещё 1

Стриминговая площадка Netflix опубликовала тизер-трейлер проекта «Ведьмак: Происхождение» (The Witcher: Blood Origin), приквела всего цикла, повествование которого разворачивается за сотни лет до оригинального сериала.

Опубликован тизер сериала «Ведьмак: Происхождение»
Фото: Кадр из сериала «Ведьмак: Происхождение»Кадр из сериала «Ведьмак: Происхождение»

Ранее создатели проекта подробно описали всех основных героев приквела. Его события затронут последствия катаклизма Сопряжение Сфер, что привело к появлению ведьмаков. В шоу сыграли роли актеры Лоуренс ОʼФуорейн («Викинги», «Игра престолов»), София Браун («Марчелла»), Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон») и так далее.

Премьера «Ведьмак: Происхождение» состоится на Netflix уже 25 декабря.

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