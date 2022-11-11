Проверяем пять исторических фактов из сериала «Корона»

«Корона» вернулась на Netflix — и поклонники сериала, а также монаршей семьи с нетерпением ждут новых сюжетных поворотов ТВ-шоу. Зарубежное издание People собрало несколько фактов, которые будут освещены в сериале, чтобы рассказать зрителям о том, можно ли верить сценаристам или иногда они позволяют себе значительно приукрасить жизнь монаршей семьи.

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Итак, новый сезон переносит нас в 90-е годы прошлого столетия — не самое спокойное время для королевы Елизаветы II и её семьи. Так, 1992 год покойная королева однажды назвала «annus horribilis», что в переводе означает «ужасный год», поскольку за эти 12 месяцев трое из её четверых детей расстались со своими вторыми половинками, а половина Виндзорского замка была уничтожена масштабным пожаром. Конечно, для сценаристов «Короны» это очень благодатная почва для развития сюжета, но даже это не заставило их отказаться от соблазна слегка приукрасить действительность. Так как же понять, где правда, а где — миф?

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Принц Чарльз приветствуют премьер-министра Джона Мейджора и его жену Норму Мейджор во время проведения банкета в городской Ратуше в честь 50-летия окончания войны в Европе, 06 мая 1995 г., Лондон, Великобритания

Королевский переворот принца Чарльза

Факт из сериала: Принц Чарльз встречался с премьер-министром Джоном Мейджором, чтобы обсудить возможное отречение королевы Елизаветы II от престола.

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Это ложь. В августе 1991 года принц Чарльз и принцесса Уэльская находились на отдыхе в Италии, который называли «вторым медовым месяцем» для пары. Времени на встречу с премьер-министром у будущего короля не было. Сам Мейджор также отрицал, что она вообще имела место: «Встречи премьер-министра и королевы проходили в частном порядке и их содержание никогда не было известно принцу Чарльзу».

Дружеское предупреждение принца Филиппа

Факт из сериала: Принц Филипп предупредил Диану о том, что ей не стоит помогать в написании её биографии.

Скорее всего, такого не было. Инсайдеры говорят, что в Букингемском дворце знали, что принцесса Диана непосредственно помогала Эндрю Мортону писать книгу о её жизни, но доподлинно неизвестно, выступал ли против этого принц Филипп. Лишь один королевский эксперт, Ингрид Сьюард, настаивает на том, что именно в момент написания книги отношения между свекром и невесткой окончательно испортились.

Келли Фишер (слева) и её адвокат Глория Оллред во время пресс-конференции 14 августа 1997 года в Лос-Анджелесе, демонстрируют большое обручальное кольцо с сапфиром и бриллиантами, подаренное ей бывшим женихом Доди Аль-Файедом

Принцесса Диана расстроила помолвку Доди Аль-Файеда

Факт из сериала: Доди Аль-Файед был помолвлен с другой женщиной, когда начал встречаться с принцессой Дианой.

Возможно, это заявление соответствует правде. Некоторые источники сообщают, что он собирался жениться на американской модели Келли Фишер. Последняя даже подала в суд на бывшего жениха с помощью адвоката Глории Оллред: последняя и заявляла, что Келли сильно пострадала от разрыва с Доди.

Камилла Паркер-Боулз пыталась уничтожить репутацию леди Ди

Факт из сериала: Камилла Паркер-Боулз нанимала pr-специалистов, чтобы изменить общественное мнение о себе.

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Это правда. Принц Чарльз нанял заместителем личного секретаря Марка Болланда, который был известен как специалист по связям с общественностью. Ему было поручено не только улучшить имидж принца Чарльза, но и добиться лучшей репутации для Камиллы. Именно Марк посоветовал ей возглавить попечительский совет Национального общества остеопороза, чтобы начать делать первые шаги в общественной жизни как спутнице будущего короля.

Принц Филипп родственник царской семьи Романовых

Факт из сериала: ДНК принца Филиппа использовали для идентификации останков семьи Романовых.