Как в «Короне» показали интимный разговор Чарльза и Камиллы

Пожалуй, к самым скандальным событиям 1990-х годов в британской короне можно смело отнести даже не развод принца и принцессы Уэльских, а интимный разговор принца Чарльза с, на тот момент ещё своей любовницей, Камиллой Паркер-Боулз.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Дело в том, что для обычных людей, слова, которые вышли из уст будущего короля Великобритании, стали убийственными, ведь многие забывают, что представители монаршей семьи такие же люди, как и все, и им не чужды порывы страсти, пусть и такие откровенные.

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В январе 1993 года в СМИ попала стенограмма пикантного разговора принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз, где Уэльский говорит своей возлюбленной о том, что хочет «поселиться в её штанах». К слову, этой новости даже не нужен был громкий заголовок, ведь когда люди узнали об этом, таблоиды просто опубликовывали статьи под лаконичным названием «Чарльз и Камилла — запись». Тогда этого было достаточно, чтобы свести с ума всех поклонников и недоброжелателей этой пары.

Пока для всех остаётся загадкой, как именно запись попала в СМИ, ведь сам разговор состоялся в 1989 году, а опубликовали его только спустя несколько лет. «Корона» трактует эту ситуацию так, что звонок был «перехвачен» прослушивающим устройством в режиме реального времени. Тогда Камилла ответила Чарльзу милым смешком и сказала, что «отчаянно тоскует по нему». К слову, в сериале показали и реакцию представителей королевской семьи на этот скандальный момент. Например, сериальная принцесса Анна лишь посмеялась над братом, ведь их разговор звучал как «беседа двух восхитительных подростков, абсолютно влюблённых друг в друга».

Конечно, тяжелее всех было принцессе Диане, у которой и так не сложились отношения с королевским супругом, а потом ей пришлось переваривать этот неприятный для неё диалог. В сериале представлено, что Уэльская сочла этот разговор «больным», после чего была показана сцена, где Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы в отчаянии прочитывает скандальную новость снова и снова.

К слову, актёры, сыгравшие принца Чарльза и Камиллу Паркер-Боулз, изменили своё мнение о паре. Раньше они не одобряли союз супругов, а этот диалог считали пошлым и грязным. Однако сейчас, когда они лично окунулись в историю королевской семьи, то поняли, что Чарльз и Камилла очень сильно любили друг друга, а в их частную жизнь регулярно вмешивались посторонние люди.