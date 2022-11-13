Чем уникальны российские сериалы, названные лучшими в 2022 году

— Мы, как критики, готовим свои рейтинги года, и «Нулевой пациент» у меня тоже будет в тройке лидеров. Это очень сильный проект. Он рассказывает о том, о чем раньше не говорили, и таким языком, которым раньше не говорили. Многие артисты, которые там снимались, сейчас получили путевку в другие сериалы и очень мощно засветились, например, Аскар Ильясов или Елизавета Шакира. Очень многие герои были узнаваемы для нашей истории. Например, Евгений Стычкин играет персонажа, похожего на Юрия Щекочихина. Кто жил в то время — помнит, кто не жил — должен знать. Работа довольно сильная, кроме того, здесь Стычкин еще зарекомендовал себя и как режиссер, — отметила Альперина.