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1 час назад

Биограф принцессы Дианы заявил, что "потрясен" ее изображением в "Короне"

Газета.Ruиещё 1

Автор книги "Диана: ее правдивая история" о жизни принцессы Дианы Эндрю Мортон поделился впечатлениями от актерской игры Элизабет Дебики в британском сериале "Корона" от Netflix. Его слова цитирует New York Post.

Биограф принцессы Дианы "потрясен" ее изображением в "Короне"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Это заставило меня затаить дыхание, и это вернуло меня в те времена. Я не говорю это очень часто, но я был потрясен", - высказался Мортон.

Биограф также выступает как консультант сериала.

Премьера пятого сезона "Короны" состоялась 9 ноября на Netflix.

Действие эпизодов разворачивается в 1990-е годы, сюжет затронул развод принца Чарльза (ныне — король Карл III) и принцессы Дианы, которую сыграла Дебики.

Сериалы,Чарльз Виндзор,Netflix,
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