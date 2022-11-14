Биограф принцессы Дианы "потрясен" ее изображением в "Короне"

Автор книги "Диана: ее правдивая история" о жизни принцессы Дианы Эндрю Мортон поделился впечатлениями от актерской игры Элизабет Дебики в британском сериале "Корона" от Netflix. Его слова цитирует New York Post.
"Это заставило меня затаить дыхание, и это вернуло меня в те времена. Я не говорю это очень часто, но я был потрясен", - высказался Мортон.
Биограф также выступает как консультант сериала.
Премьера пятого сезона "Короны" состоялась 9 ноября на Netflix.
Действие эпизодов разворачивается в 1990-е годы, сюжет затронул развод принца Чарльза (ныне — король Карл III) и принцессы Дианы, которую сыграла Дебики.