5 британских сериалов, которые западут в душу

Последнее десятилетие стало настоящей революцией для британских сериалов, которые вдруг обрели всемирную любовь и признание. Для тех, кто устал от голливудских проектов, «Рамблер» собрал топ шоу, созданных в Туманном Альбионе, от которых невозможно оторваться.

Фото: Кадр из сериала "Острые козырьки" Кадр из сериала "Острые козырьки"

«Шерлок»

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Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман в современном прочтении историй о знаменитом сыщике. Джон Ватсон был военным врачом на войне в Афганистане. Теперь он возвращается в Лондон, чтобы забыть обо всех ужасах, которые ему довелось пережить. Он снимает квартиру на Бейкер Стрит, его соседом оказывается Шерлок Холмс, консультирующий полицейских Скотленд-Ярда по самым сложным и запутанным делам. Джон Ватсон быстро включается в детективную деятельность сыщика и начинает вести блог об их приключениях.

Кадр из сериала "Шерлок"

«Корона»

Нашумевшая и трогательная ретроспектива истории королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени. Политическое соперничество, закулисные интриги, тайные романы становятся неотъемлемой частью жизни правительницы, которая начинает личное путешествие в борьбе за власть. Проект уже стал многократным лауреатом «Золотого глобуса».

Кадр из сериала "Корона"

«Острые козырьки»

Историческая драма с неподражаемым Киллианом Мерфи, события которой разворачиваются в британской провинции в послевоенное время. Семья Шелби – одна из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд, фирменный знак которой – зашитые в козырьки лезвия. Группировка промышляет грабежами и азартными играми, а также находится в вечной борьбе за сферы влиянии.

Кадр из сериала "Острые козырьки"

«Аббатство Даунтон»

Знаменитая британская драма с остроумными диалогами, которая рассказывает о семье английских аристократов, потерявших наследника титула графа Грэнтэма. Они ожидали, что их владения и капитал после смерти графа перейдут к его старшей дочери. Однако он отказывается отстаивать права юной Мэри, считая, что все должно отойти к наследнику его графского титула, безвестному дальнему родственнику.

«Убийство на пляже»

Дэвид Теннант и Оливия Колман в криминальной драме о загадочном убийстве 11-летнего школьника, за расследование которого берутся два детектива: приезжий специалист Алек Харди с репутацией неудачника и местная полицейская Элли Миллер. Когда новость о преступлении разлетается по городу, запускается цепная реакция, которая привлечет к городку Бродчерчу внимание всей страны.