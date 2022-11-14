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3 часа назад

Руководство Netflix расплакалось от финала «Очень странных дел»

Диана Товсепова

Недавно братья Даффер, создатели сериала «Очень странные дела», рассказали, что работают над сценарием пятого сезона. Первая часть сценария уже готова. Теперь полным ходом идет работа" над второй частью сценария.

Руководство Netflix расплакалось от финала «Очень странных дел»
Фото: Кадр из сериала "Очень странные дела"Кадр из сериала "Очень странные дела"

По словам братьев Даффер, работая над первым сезоном шоу, они все еще удивлялись, что стриминговый сервис Netflix и ввсе решился на выпуск подобного шоу.

Создатели сериала рассказали, что руководство Netflix уже знает, чем закончится сериал, и финал довел многих из "боссов" до слез. При этом Мэт Даффер пошутил, что слезы обычно пускают в Netflix во время обсуждения бюджетов на проекты.

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Такая эмоциональная реакция на финал показалась Дафферам хорошим знаком.

Ранее мы писали о расизме в отношении звезды сериала.

Сериалы,Босс,Netflix,
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