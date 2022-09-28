Актер из «Очень странных дел» рассказал о расизме от фанатов

Звезда «Очень странных дел» Калеб Маклафлин рассказал о расизме, с которым он столкнулся, когда популярный научно-фантастический сериал впервые вышел на Netflix.

Фото: Кадр из сериала "Очень странные дела" Кадр из сериала "Очень странные дела"

Актер размышлял о своем первом участии в фестивале поп-культуры Comic Con, когда некоторые фанаты не хотели с ним фотографироваться из-за неприязни к его персонажу в сериале, потому, что по сюжету он был груб к героине Милли Бобби Браун.

Второй причиной неприязни Калеб назвал расизм. по его мнению, фанатам он не нравился, потому что он темнокожий.

«Иногда за границей вы чувствуете расизм, вы чувствуете нетерпимость. Иногда об этом трудно говорить, и людям трудно это понять, но когда я был моложе, это определенно сильно влияло на меня», — рассказал Калеб.

Он долго размышлял в детстве, почему он менее популярен у фанатов сериала, чем его коллеги. И тогда родители объяснили ему свою версию:

«Моим родителям пришлось сказать: «Это печальная правда, но это потому, что ты темнокожий ребенок в сериале».