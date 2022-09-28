Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
6 минут назад

Актер из «Очень странных дел» Маклафлин рассказал о расизме от фанатов сериала

Диана Товсепова

Звезда «Очень странных дел» Калеб Маклафлин рассказал о расизме, с которым он столкнулся, когда популярный научно-фантастический сериал впервые вышел на Netflix.

Актер из «Очень странных дел» рассказал о расизме от фанатов
Фото: Кадр из сериала "Очень странные дела"Кадр из сериала "Очень странные дела"

Актер размышлял о своем первом участии в фестивале поп-культуры Comic Con, когда некоторые фанаты не хотели с ним фотографироваться из-за неприязни к его персонажу в сериале, потому, что по сюжету он был груб к героине Милли Бобби Браун.

Второй причиной неприязни Калеб назвал расизм. по его мнению, фанатам он не нравился, потому что он темнокожий.

«Иногда за границей вы чувствуете расизм, вы чувствуете нетерпимость. Иногда об этом трудно говорить, и людям трудно это понять, но когда я был моложе, это определенно сильно влияло на меня», — рассказал Калеб.

Он долго размышлял в детстве, почему он менее популярен у фанатов сериала, чем его коллеги. И тогда родители объяснили ему свою версию:

«Моим родителям пришлось сказать: «Это печальная правда, но это потому, что ты темнокожий ребенок в сериале».

Ранее мы писали о фильме по мотивам суда Джонни Деппа и Эмбер Херд.

Актеры,Калеб Маклафлин,Бобби Браун,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители