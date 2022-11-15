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15 минут назад

Сценаристы сериала «Корона» пренебрегли некоторыми историческими фактами

Слово и Дело

Недавно состоялась премьера нового сезона сериала «Корона» с участием русских актеров. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» они рассказали об исторических несоответствиях в сценарии.

Сценаристы сериала «Корона» пренебрегли некоторыми фактами
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Актер Алексей Дякин сыграл роль императора Всероссийского Николая II. По его словам, сценаристы были не в курсе некоторых исторических фактов.

«Я им подсказывал, если были несоответствия. Когда я готовился к роли я изучал архивы, записки. Питер Морган, сценарист, отразил смысл, но он, видимо, был не в курсе деталей и подробностей», – рассказал он.

Однако это никак не отразилось на желании Дякина вжиться в роль. Он отметил, что сильнее всего вложился в сцену казни императорской семьи и попытался передать весь ее драматизм.

Сериалы,Питер Морган,Алексей Дякин,
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