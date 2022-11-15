Сценаристы сериала «Корона» пренебрегли некоторыми фактами

Недавно состоялась премьера нового сезона сериала «Корона» с участием русских актеров. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» они рассказали об исторических несоответствиях в сценарии.
Актер Алексей Дякин сыграл роль императора Всероссийского Николая II. По его словам, сценаристы были не в курсе некоторых исторических фактов.
«Я им подсказывал, если были несоответствия. Когда я готовился к роли я изучал архивы, записки. Питер Морган, сценарист, отразил смысл, но он, видимо, был не в курсе деталей и подробностей», – рассказал он.
Однако это никак не отразилось на желании Дякина вжиться в роль. Он отметил, что сильнее всего вложился в сцену казни императорской семьи и попытался передать весь ее драматизм.