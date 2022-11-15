5 скандинавских сериалов, от которых бросает в холодный пот

Скандинавские детективы смогли завоевать признание зрителей по всему миру и обрели звание почетных представителей жанра. Чтобы не быть голословным, «Рамблер» собрал топ лучших сериалов, от которых просто невозможно оторваться.

Фото: Кадр из сериала "Каштановый человечек" Кадр из сериала "Каштановый человечек"

«Каштановый человечек»

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На месте страшного убийства находят куколку из каштанов, и по этой жутковатой улике детектив из Копенгагена Найя Тулин и следователь из Европола Марк Хесс пытаются разыскать преступника, причастного к пропаже ребенка политика. Параллельно сыщики пытаются разобраться с собственными проблемами в личной жизни. Кстати, мини-сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Сорена Свейструпа.

Кадр из сериала "Каштановый человечек"

«Мост»

По сюжету труп женщины, оставленный ровно на границе между Данией и Швецией, объединяет лучших специалистов полиции обеих стран. Расследование убийства возглавляют шведский детектив Сага Нурен и датский детектив Мартин Руде. Сериал зайдет всем любителям эффектных развязок и мрачных скандинавских проектов.

«Убийство»

Жестокое убийство молодой девушки влечет за собой затяжное полицейское разбирательство. Детектив Сара Лунд, собиравшаяся вслед за женихом переехать из Дании в Швецию, вынуждена остаться, чтобы расследовать это дело. Первое подозрение падает на кандидата на пост мэра Копенгагена Tроэлса Хартманна.

Однако вскоре Сара приходит к выводу, что, несмотря на очевидную связь политика с преступлением, круг подозреваемых, возможно окажется, гораздо шире…

Кадр из сериала "Убийство"

«Прилив»

Молодая студентка полицейской академии Оливия Реннинг решает поднять старое нераскрытое дело об убийстве беременной женщины. Расследование вел инспектор Том Стилтон, но улик было слишком мало, поэтому дело застопорилось. Спустя 24 года дочь умершего полицейского Оливия вновь дает ход расследованию, поднимая на поверхность то, что покоилось на дне более двадцати лет, и встречает Тома Стилтона, который изменился до неузнаваемости — потерял работу и стал бездомным. Вместе им предстоит раскрыть тайну загадочного убийства.

Кадр из сериала "Прилив"

«Что спрятано в снегу»

Сюжет сериала рассказывает о детективе Петере Венделе, который набирает команду для пересмотра нераскрытых дел об убийствах. Череда случайных (и не очень) событий приводит полицейских к осознанию того, что самый известный шведский маньяк осужден несправедливо, а настоящий преступник все еще находится на свободе. Это большой скандал для Швеции: ниточки ведут в высокие коридоры власти, тень падает даже на правительство.