Шиманская рассказала о работе над ролью в сериале «Корона»

«Мне позвонила агент, с которой мы когда-то общались, и попросила сделать самостоятельную кинопробу. Я тогда почти ничего об этой «Короне» не знала, а перед съёмкой презентации я посмотрела документальные фильмы о Наине Иосифовне, прочитала её биографию — и прониклась, решила для себя, что играть надо простую любовь. Женщину, для которой приоритетом были семья и любовь. Сделала такую презентацию, отправила — а уже через день мне ответили, что я принята», — поделилась актриса.