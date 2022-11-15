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2 часа назад

Вышел трейлер нового сезона сериала "Тест на беременность"

Inc-News

Вышел трейлер нового сезона сериала "Тест на беременность". Главные роли в проекте исполнили Светлана Иванова и Кристина Орбакайте.

Вышел трейлер нового сезона сериала "Тест на беременность"
Фото: Inc-NewsInc-News

16 ноября в онлайн-кинотеатре KION стартует третий сезон сериала "Тест на беременность". Затем новые эпизоды полюбившегося публике проекта покажет и Первый канал. В главных ролях в сериале снялись Светлана Иванова и Кристина Орбакайте, также в многосерийном фильме заняты А. Яцко, Л. Грыу, А. Кузнецова.

Светлана Иванова исполняет роль врача в больнице, а Кристина Орбакайте перевоплощается в холодного и циничного главврача, уволившего героиню Ивановой за проведение операции, на которую у больницы не оказалось лицензии. Всем героям сериала приходится выбирать между личным счастьем и профессиональной востребованностью, либо же умудряться сочетать эти две стороны жизни так, чтобы не страдала ни одна из них. Ежедневно они, как и каждый из нас, выполняют свои профессиональные задачи и находят время на решение житейских проблем.

"Я, как и миллионы телезрителей, смотрела предыдущие два сезона сериала «Тест на беременность»", — признаётся Кристина Орбакайте, отмечая, что не примеряла на себя обстоятельства персонажей.

А Светлана Иванова рассказывает, что её героиня в третьем сезоне становится более зрелой, лучшей версией себя — пытается вернуть себе способность доверять людям и обретает друзей.

Режиссёром сериала выступил Михаил Вайнберг.

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