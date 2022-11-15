Вышел трейлер нового сезона сериала "Тест на беременность"

16 ноября в онлайн-кинотеатре KION стартует третий сезон сериала "Тест на беременность". Затем новые эпизоды полюбившегося публике проекта покажет и Первый канал . В главных ролях в сериале снялись Светлана Иванова и Кристина Орбакайте, также в многосерийном фильме заняты А. Яцко, Л. Грыу, А. Кузнецова.

Светлана Иванова исполняет роль врача в больнице, а Кристина Орбакайте перевоплощается в холодного и циничного главврача, уволившего героиню Ивановой за проведение операции, на которую у больницы не оказалось лицензии. Всем героям сериала приходится выбирать между личным счастьем и профессиональной востребованностью, либо же умудряться сочетать эти две стороны жизни так, чтобы не страдала ни одна из них. Ежедневно они, как и каждый из нас, выполняют свои профессиональные задачи и находят время на решение житейских проблем.