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2 часа назад

4 детективных сериала, которые держат в напряжении до финала

Мира Маркина

Просмотр детективных сериалов – отличный способ отвлечься от серости за окном. Вы настолько погружаетесь в сюжет, пытаясь докопаться до истины, что времени на хандру попросту не остается. Подробнее о многосерийных картинах, которые держат в напряжении с первой серии до самого финала – в материале "Рамблера".

4 детективных сериала, которые держат в напряжении до финала
Фото: Кадр из сериала "Ваша честь"Кадр из сериала "Ваша честь"

"Ваша честь", 2020

Кадр из сериала "Ваша честь"

Сын успешного и влиятельного судьи попадает в жуткую передрягу: он насмерть сбивает человека, а после скрывается с места ДТП. Отец виновного (Брайан Крэнстон) решает во что бы то ни стало оградить отпрыска от тюрьмы, но вскоре выясняется, что жертва трагедии – сын криминального авторитета.

"Хрустальный", 2021

Кадр из сериала "Хрустальный"

Сергей Смирнов отправляется в город Хрустальный, чтобы найти маньяка, который похищает и убивает мальчиков. Много лет назад Смирнов покинул этот город и уехал в Москву, чтобы раз и навсегда избавиться от тяжелых воспоминаний. Но теперь ему нужно снова столкнуться с ними лицом к лицу.

Сериалы для тех, кто заскучал по расследованиям знаменитых детективов

"Город на холме", 2019

Кадр из сериала "Город на холме"

Действие сериала разворачивается в Бостоне в 1992 году. Город погряз в коррупции и расизме, но тут появляется новый темнокожий прокурор из Бруклина, который намерен перевернуть существующие порядки с ног на голову. Герой заключает союз с коррумпированным ветераном ФБР, чтобы с его помощью выйти на след опасной банды.

"Коса", 2021

Кадр из сериала "Коса"

На Куршской косе обнаружили жестоко изуродованное тело девочки. За расследование дела берутся Ева и Роман – у обоих есть свои скелеты в шкафу. Расследуя страшное убийство, герои начинают испытывать непреодолимое влечение друг к другу.

Сериалы,Город на холме,Брайан Крэнстон,Сергей Смирнов,ФБР,
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