4 детективных сериала, которые держат в напряжении до финала

Просмотр детективных сериалов – отличный способ отвлечься от серости за окном. Вы настолько погружаетесь в сюжет, пытаясь докопаться до истины, что времени на хандру попросту не остается. Подробнее о многосерийных картинах, которые держат в напряжении с первой серии до самого финала – в материале "Рамблера".
Сын успешного и влиятельного судьи попадает в жуткую передрягу: он насмерть сбивает человека, а после скрывается с места ДТП. Отец виновного (Брайан Крэнстон) решает во что бы то ни стало оградить отпрыска от тюрьмы, но вскоре выясняется, что жертва трагедии – сын криминального авторитета.
Сергей Смирнов отправляется в город Хрустальный, чтобы найти маньяка, который похищает и убивает мальчиков. Много лет назад Смирнов покинул этот город и уехал в Москву, чтобы раз и навсегда избавиться от тяжелых воспоминаний. Но теперь ему нужно снова столкнуться с ними лицом к лицу.
Действие сериала разворачивается в Бостоне в 1992 году. Город погряз в коррупции и расизме, но тут появляется новый темнокожий прокурор из Бруклина, который намерен перевернуть существующие порядки с ног на голову. Герой заключает союз с коррумпированным ветераном ФБР, чтобы с его помощью выйти на след опасной банды.
На Куршской косе обнаружили жестоко изуродованное тело девочки. За расследование дела берутся Ева и Роман – у обоих есть свои скелеты в шкафу. Расследуя страшное убийство, герои начинают испытывать непреодолимое влечение друг к другу.