Вышел первый тизер мультсериала «Мой папа — охотник за головами»

Обычно оказывается, что работа мам и пап не такая уж выразительная. Поездки в какой-то там офис, работа с бумагами или за компьютером. Дети, посетив подобные места, пребывают крайне далеко от восторга. То ли дело герои мультсериала «Мой папа — охотник за головами» от Netflix. Долголетняя маскировка раскрыта всего одной шалостью. Первый тизер анимационного шоу смотрите в компании Тлум.Ру. Что там?

Фото: tlum.ru tlum.ru

У Лизы и Шона отец тоже, вроде бы, не выделяется из общей массы работяг. Он курьер. Курьерам, как вы понимаете, взять с собой ребёнка, а то и двух, запрещено, нельзя и совершенно не по правилам. Да ладно, разве папа расстроится, когда к нему посреди рабочего дня пристанут два любимых ребёнка? Не может такого быть, — думают Лиза и Шон, пока забираются в багажник машины. Сначала всё нормально-нормально. Но долго так не продолжается — гравитация даёт сбой, что-то тянет машину наверх.

Папа точно курьер? Тогда зачем ему крутая броня? Почему он в космосе вместо соседнего района? Эй, а кобура к чему? Так папа, оказывается, охотник за головами, ещё и радиус действия — по всей галактике. О таком в школьном сочинении, пожалуй, лучше не писать, иначе неправильно поймут и примут всё за фантазию.