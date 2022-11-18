Sony Pictures Television снимет многосерийный спин-офф «Человека-паука» о героине Шелк

Сериал выйдет сначала на сервисе MGM+, а затем премьера состоится на стриминге Amazon Prime Video.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Sony Pictures Television собирается снять многосерийный спин-офф «Человека-паука». Об этом пишет издание Deadline.

Сериал получил название Silk: Spider Society. Шоураннером и исполнительным продюсером станет Анджела Кенг. Ранее она работала над шоу «Ходячие».

В сериале расскажут историю героини Шёлк – кореянки американского происхождения Синди Мун.

Её укусил тот же паук, что и Питера Паркера, поэтому она получила необычные способности.

Персонаж немного появлялся в киновселенной Marvel, в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». Тогда роль Синди Мун исполнила Тиффани Эспенсен.