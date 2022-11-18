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1 час назад

Новый сериал по вселенной «Человека-паука» создает шоураннер «Ходячих мертвецов»

Чемпионат.com

Sony доверила Amazon разработку нескольких сериалов по вселенной «Человека-паука». У правообладателей есть 900 героев, которые фигурируют в комиксах о «Спайди». Первое шоу Silk: Spider Society, которое уже находится в разработке, посвящено супергероине Шёлк. Каких героев возьмёт в оборот медиамагнат в будущем, пока неизвестно.

Новый сериал по вселенной «Человека-паука» создает Анжела Канг
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Silk: Spider Society курирует Анжела Канг — ранее она выступала шоураннером сериала «Ходячие мертвецы». В создании шоу ей помогают продюсеры нашумевшего мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» Фил Лорд и Кристофер Миллер.

Silk: Spider Society расскажет историю девушки Синди Мун, которая, как и Питер Паркер, получила суперспособности после укуса паука. По сюжету она сбегает из тюрьмы и ищет свою пропавшую семью на пути к тому, чтобы стать настоящей супергероиней.

Шёлк мелькала в фильмах «Мстители: Война бесконечности» и «Человек-паук: Возвращение домой». В картинах Marvel героиню сыграла актриса китайского происхождения Тиффани Эспенсен. Скорее всего, в грядущем шоу персонажа доверят другой актрисе.

Дата премьеры Silk: Spider Society пока неизвестна.

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