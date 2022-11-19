5 сериалов, затягивающих не хуже «Отчаянных домохозяек»

Тематический портал StarHit составил подборку, которая состоит из пяти сериалов с захватывающим сюжетом, подобных «Отчаянным домохозяйкам» и затягивающих не меньше, чем проект, выпущенный практически 20 лет назад, однако до сих пор увлекающий зрителей по всему миру.
История «Отчаянных домохозяек» повествует о четырех соседках, которые пытаются наладить личную жизнь, построить карьеру, а также узнать причину смерти их подруги.
Для тех, кто уже пересмотрел данный сериал и знает наизусть все эпизоды с любимыми героями, издание предложило обратить внимание на работу автора «Домохозяек» Марка Черри под названием «Почему женщины убивают» с узнаваемым юмором и детективной составляющей, а также такие проекты, как «Милые обманщицы», «Город хищниц» со звездой легендарных «Друзей» Кортни Кокс, «Большая маленькая ложь» и, наконец, «Коварные горничные».