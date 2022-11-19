5 сериалов, затягивающих не хуже «Отчаянных домохозяек»

Тематический портал StarHit составил подборку, которая состоит из пяти сериалов с захватывающим сюжетом, подобных «Отчаянным домохозяйкам» и затягивающих не меньше, чем проект, выпущенный практически 20 лет назад, однако до сих пор увлекающий зрителей по всему миру.

Фото: FBM.ru FBM.ru

История «Отчаянных домохозяек» повествует о четырех соседках, которые пытаются наладить личную жизнь, построить карьеру, а также узнать причину смерти их подруги.