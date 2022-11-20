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2 часа назад

Блогер Настя Ивлеева показалась голой в новом сериале "Монастырь"

Мира Маркина

В ноябре в прокат вышел новый сериал "Монастырь" с Настей Ивлеевой и Филиппом Янковским в главных ролях. Первые сцены показали, что картина будет весьма провокационной, пишет издание "ProЗвезд".

Пока зрителям доступны только две серии, но их содержания хватило, чтобы вызвать шквал комментариев и обсуждений в сети.

В одном из фрагментов ленты Ивлеева становится участницей откровенной постельной сцены, а затем и вовсе оголяется перед священником. Стоп-кадры с голой грудью блогера уже облетели множество пабликов в соцсетях и мессенджерах.

Ивлеева объяснила свой поцелуй с бывшим мужем

По сюжету сериала "Монастырь", героиня Ивлеевой бежит от преследования мужа-миллионера, который хочет с ней расправиться, узнав об измене. Спасаясь от кары супруга, девушка оказывается у стен монастыря. Роль его настоятеля исполняет Филипп Янковский.

Ранее в материале "Рамблера" Ивлеева ответила на вопрос об интиме с незнакомцем за миллиард долларов.

Сериалы,Видео,Филипп Янковский,
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