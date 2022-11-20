Комедийный сериал "Белый лотос" продлили на третий сезон

Канал HBO продлил комедийную антологию Майка Уайта «Белый лотос» на третий сезон, пишет The Hollywood Reporter.
В настоящий момент идет показ второго сезона шоу, его действие разворачивается на сицилийском курорте (первый сезон был посвящен отелю на Гавайях). В актерский состав вошли Дженнифер Кулидж, Джон Грис, Ф. Мюррей Абрахам, Обри Плаза, Тео Джеймс, Майкл Империоли, Хейли Лу Ричардсон и Том Холландер. На данный момент неизвестно, примет ли кто-то из актеров участие в третьем сезоне. Кулидж и Грис — единственные артисты, снимающиеся в сериале с первых серий.
В сентябре «Белый лотос» получил десять статуэток «Эмми», став рекордсменом премии этого года по количеству побед.