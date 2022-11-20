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30 минут назад

Комедийный сериал "Белый лотос" продлили на третий сезон

Газета.Ru

Канал HBO продлил комедийную антологию Майка Уайта «Белый лотос» на третий сезон, пишет The Hollywood Reporter.

Комедийный сериал "Белый лотос" продлили на третий сезон
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

В настоящий момент идет показ второго сезона шоу, его действие разворачивается на сицилийском курорте (первый сезон был посвящен отелю на Гавайях). В актерский состав вошли Дженнифер Кулидж, Джон Грис, Ф. Мюррей Абрахам, Обри Плаза, Тео Джеймс, Майкл Империоли, Хейли Лу Ричардсон и Том Холландер. На данный момент неизвестно, примет ли кто-то из актеров участие в третьем сезоне. Кулидж и Грис — единственные артисты, снимающиеся в сериале с первых серий.

В сентябре «Белый лотос» получил десять статуэток «Эмми», став рекордсменом премии этого года по количеству побед.

Сериалы,Джон Грис,Дженнифер Кулидж,Майкл Империоли,Том Холландер,Тео Джеймс,Майк Уайт,
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