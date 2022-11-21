Вышел трейлер спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Сериал «Ходячие мертвецы» завершился после 11 сезонов. Финальная серия вышла сегодня, на этом в основной истории шоу поставлена точка. Но AMC не собирается прекращать развитие самой вселенной. Компания уже выпустила тизер спин-оффа The Walking Dead: Dead City.

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В этом шоу расскажут о Нигане и Мэгги, которые решатся отправиться в Нью-Йорк. Помимо них в ролике можно увидеть ходячих и других персонажей. Нигана вновь сыграеть Джеффри Дин Морган, а роль Мэгги воплотит Лорен Коэн.