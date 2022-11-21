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3 часа назад

Вышел трейлер спин-оффа «Ходячих мертвецов» про Нигана и Мэгги

Чемпионат.comиещё 2

Сериал «Ходячие мертвецы» завершился после 11 сезонов. Финальная серия вышла сегодня, на этом в основной истории шоу поставлена точка. Но AMC не собирается прекращать развитие самой вселенной. Компания уже выпустила тизер спин-оффа The Walking Dead: Dead City.

Вышел трейлер спин-оффа «Ходячих мертвецов»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В этом шоу расскажут о Нигане и Мэгги, которые решатся отправиться в Нью-Йорк. Помимо них в ролике можно увидеть ходячих и других персонажей. Нигана вновь сыграеть Джеффри Дин Морган, а роль Мэгги воплотит Лорен Коэн.

The Walking Dead: Dead City стартует в начале 2023 года. В первом сезоне будет шесть эпизодов. Шоураннером выступит Эли Хорн, который работал над «Ходячими мертвецами».

Сериалы,Лорен Коэн,Джеффри Морган,
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