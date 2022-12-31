Лучшие аниме на новогоднюю и рождественскую тематику

Новый год — пора новогодних фильмов. Пора, когда многие пересматривают «Один дома», «Иронию судьбы», «Крепкого орешка» и другие давно любимые ленты. Но если вы хотите немного разнообразить ритуал, мы составили список из пяти аниме, которые тоже стоит посмотреть в новогодние праздники.

Фото: Кинопоиск Кинопоиск

«Однажды в Токио»

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Одна из лучших полнометражек маэстро Сатоси Кона и, пожалуй, самый «новогодний» аниме-фильм последних 20 лет. «Однажды в Токио» рассказывает трогательную, меланхоличную, жизнеутверждающую историю о троице бездомных, которые в канун нового года случайно нашли на улице потерянного младенца. Главные герои, потерявшие всякую волю к жизни, решают во что бы то ни стало отыскать родителей новорожденной девочки, и их путешествие наполнит новогодней магией даже самого холодного зрителя. Отличное аниме для тех, кто считает, что аниме — это не для них.

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«Город, в котором меня нет»

«Город, в котором меня нет» — ностальгическое путешествие в прошлое, фантазия на тему потраченного времени, юности и взросления. 28-летний главный герой, будучи несостоявшимся мангакой, неожиданно для себя возвращается в свои школьные времена, чтобы спасти забытую подругу детства от трагической гибели. Несмотря на характерный для крепких триллеров саспенс и детективную интригу, сериал также навевает теплые воспоминания по давно ушедшим беззаботным денькам, когда после школы только и хотелось, что поиграть в снежки. Поклонникам детективов «Город, в котором меня нет» подарит весьма запутанную головоломку, а всем остальным — хорошую, пускай иногда и мрачную, историю.

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«Лагерь на свежем воздухе»

В жанре slice of life, который рассказывает о повседневной жизни героев, существует т.н. поджанр иясикей — в переводе с японского это означает «лечащий» или «исцеляющий». Иясикей-аниме расслабляют, успокаивают и помогают снять стресс: словом, ощущаются как бальзам для души. «Лагерь на свежем воздухе» — ярчайший представитель этого жанра. Сюжет рассказывает о буднях пяти подруг, которые обожают выбираться в походы на природу, и попутно объясняет зрителю нюансы этого хобби. Никакого негатива, никакой драмы или плохих эмоций — только милые девушки, великолепные пейзажи японской природы и добрые шутки. Прекрасный выбор, если вы хотите как следует отдохнуть на новогодних праздниках.

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«Сладкие сны в замке Князя тьмы»

«Сладкие сны в замке Князя тьмы» — это очаровательный гибрид фэнтези, классической детской сказки и совсем недетской черной комедии. Зловещий владыка демонов, повелевающий армиями жутких (но чаще смешных) монстров, похитил маленькую принцессу королевства людей… Но главная героиня решает превратить свое заключение в импровизированный отпуск и в кои-то веки как следует выспаться. Правда, в тюрьме владыки демонов постоянно чего-то не хватает для комфортного сна. То мягкой подушки и перины, то балдахина над кроватью, чтобы назойливые комары не мешали. Поэтому наглая, привыкшая к роскоши принцесса то и дело сбегает из камеры, чтобы найти желаемые вещи — и в процессе терроризирует страшных монстров похлеще Кевина Маккалистера из фильмов «Один Дома». «Сладкие сны в замке Князя тьмы» не претендует на высокое искусство, но гарантированно вызовет улыбку.

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«Озорная Такаги»

Наконец, «Озорная Такаги» понравится поклонникам хороших, искренних романтических комедий, которые не злоупотребляют надоевшими штампами. Такаги и Нисиката — соседи по парте в средней школе, постоянно подшучивающие друг на другом. Такаги, тайно влюбленная в мальчика, всегда одерживает верх в их битве умов, но Нисиката постоянно пытается ей отомстить — и каждый раз терпит неудачу. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что эти двое просто созданы друг для друга, и оттого наблюдать за тем, как они постепенно сближаются, очень приятно. «Озорная Такаги» идеально подходит для просмотра вместе со второй половинкой — или всех, кто скучает по первой любви.