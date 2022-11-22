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57 минут назад

Что посмотреть: 3 сериала про женщин, измены и убийства

Мира Маркина

Если вы ищете сериал на вечер, что-то детективное и интригующее, смотрите нашу подборку шоу про женщин, измены и внезапные убийства.

Что посмотреть: 3 сериала про женщин, измены и убийства
Фото: Кадр из сериала "Отыграть назад"Кадр из сериала "Отыграть назад"

"Отыграть назад"

"Отыграть назад" — мини-сериал с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях. Это детективная история о богатой паре и убийстве. Нью-йоркский психолог Грейс и известный детский онколог Джонатан живут своей привычно обеспеченной жизнью и воспитывают ребенка, пока кто-то не убивает маму одного из учеников, куда ходит сын персонажей, и полиция не приходит в их дом.

"Почему женщины убивают"

Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

Этот комедийно-драматический сериал из двух сезонов снимал создатель "Отчаянных домохозяек" Марк Черри. В первом сезоне рассказывается о трех женщинах, которые в разные времена живут в одном и том же доме и сталкиваются с изменой в браке. Это домохозяйка из 1960-х, светская львица из 1980-х и адвокатесса из конца 2010-х.

"Большая маленькая ложь"

"Большая маленькая ложь" - драматическая головоломка об изменах, супружеской жизни, воспитании детей и домашнем насилии. Действие сериала происходит в небольшом городе, а сюжет развивается вокруг пяти семей, дети в которых ходят в одну школу. На благотворительном вечере происходит убийство, и все эти семьи оказываются с ним связаны.

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