Документальный сериал о закрытом в СССР театре вышел онлайн

Документальный сериал о закрытом в советские годы Камерном театре Александра Таирова «Камерный миф» Ангелины Никоновой вышел в онлайн-кинотеатре Premier.
В 1920-х годах Камерный театр был популярен в России и за ее пределами, он находился на Тверском бульваре в Москве, где теперь располагается драматический театр им. А.С. Пушкина. Театр действовал лишь до 1949 года — тогда его закрыли как «чуждый народу» и «буржуазный» из-за постановки сатирического спектакля.
В документальном сериале продюсерской компании Дмитрия Кима, созданном при поддержке Института развития интернета (ИРИ), рассказывается об истории Камерного театра, его главных актерах и знаковых постановках нового театрального пространства советской Москвы.
Ранее был опубликован тизер второго сезона мистического сериала в жанре фольк-хоррора «Территория» с Андреем Мерзликиным и Глебом Калюжным.