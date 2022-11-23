Документальный сериал о закрытом в СССР театре вышел онлайн

В 1920-х годах Камерный театр был популярен в России и за ее пределами, он находился на Тверском бульваре в Москве, где теперь располагается драматический театр им. А.С. Пушкина. Театр действовал лишь до 1949 года — тогда его закрыли как «чуждый народу» и «буржуазный» из-за постановки сатирического спектакля.