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2 часа назад

"Монастырю" с Ивлеевой отказали в прокатном удостоверении после оценки РПЦ

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Министерство культуры отказало в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь» с Филиппом Янковским и Анастасией Ивлеевой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Монастырю" с Ивлеевой отказали в прокатном удостоверении
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В Минкульте объяснили, что касающиеся сериала материалы были переданы в Русскую православную церковь для экспертной оценки. В РПЦ заявили, что сценарий якобы дает искаженное представление о монашеской жизни и формирует неверное представление о русском православии.

По сюжету сериала, москвичка в исполнении Ивлеевой решает спрятаться в монастыре из-за неприятной ситуации, в которой оказываются замешаны влиятельные люди.

Ранее Ивлеева заявила, что планирует и дальше развивать свою актерскую карьеру. «Мне безумно понравилась актерская деятельность. Скажу так, я хочу и планирую дальше себя развивать в этом жанре. Какие будут роли и как это будет выглядеть — я не знаю. Но точно знаю, что хочу попробовать», — поделилась она.

Сериалы,Анастасия Ивлеева,Филипп Янковский,РПЦ,
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