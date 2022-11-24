"Монастырю" с Ивлеевой отказали в прокатном удостоверении

Министерство культуры отказало в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь» с Филиппом Янковским и Анастасией Ивлеевой. Об этом сообщает РИА Новости.

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В Минкульте объяснили, что касающиеся сериала материалы были переданы в Русскую православную церковь для экспертной оценки. В РПЦ заявили, что сценарий якобы дает искаженное представление о монашеской жизни и формирует неверное представление о русском православии.

По сюжету сериала, москвичка в исполнении Ивлеевой решает спрятаться в монастыре из-за неприятной ситуации, в которой оказываются замешаны влиятельные люди.