"Монастырю" с Ивлеевой отказали в прокатном удостоверении

Министерство культуры отказало в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь» с Филиппом Янковским и Анастасией Ивлеевой. Об этом сообщает РИА Новости.
В Минкульте объяснили, что касающиеся сериала материалы были переданы в Русскую православную церковь для экспертной оценки. В РПЦ заявили, что сценарий якобы дает искаженное представление о монашеской жизни и формирует неверное представление о русском православии.
По сюжету сериала, москвичка в исполнении Ивлеевой решает спрятаться в монастыре из-за неприятной ситуации, в которой оказываются замешаны влиятельные люди.
Ранее Ивлеева заявила, что планирует и дальше развивать свою актерскую карьеру. «Мне безумно понравилась актерская деятельность. Скажу так, я хочу и планирую дальше себя развивать в этом жанре. Какие будут роли и как это будет выглядеть — я не знаю. Но точно знаю, что хочу попробовать», — поделилась она.