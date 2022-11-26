Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
45 минут назад

Модельер принцессы Дианы раскритиковал создателей "Короны"

Газета.Ru

Дизайнеры и критики назвали наряды принцессы Дианы в сериале «Корона» «дешевыми» и «просто неправильными». Об этом сообщает Daily Mail.

Модельер Дианы раскритиковал создателей "Короны"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Любимые модельеры принцессы Дианы обрушились на костюмеров сериала за то, что они не посоветовались с ними при воссоздании ее культовых образов. По словам кутюрье, в результате одни наряды принцессы в сериале выглядят «дешево», а другие, и вовсе, «неправильные».

Сообщается, что для съемок пятого сезона «Короны» Netflix не стали обращаться к Кристине Стамбольян, которая сшила печально известное «платье мести», в котором принцесса публично призналась в измене своему мужу Чарльзу по телевидению в 1994 году. Они также не посоветовались с Дэвидом Сассуном, который создал знаменитое свадебное платье Дианы, а также так называемое «заботливое платье», которое принцесса надевала, как минимум, восемь раз.

«Многие платья просто неправильные. Они пытались скопировать наряды, но это выглядит дешево. А их копия моего платья «Забота», которое Диана очень любила и надевала на многочисленные приемы — просто позорище», — заявил Сассун.

В ответ на критику со стороны дизайнеров, художник по костюмам сериала Эми Робертс заявила, что команда хотела «уловить дух Дианы», а не копировать ее наряды.

Сериалы,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители