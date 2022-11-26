Модельер Дианы раскритиковал создателей "Короны"

Дизайнеры и критики назвали наряды принцессы Дианы в сериале «Корона» «дешевыми» и «просто неправильными». Об этом сообщает Daily Mail.

Любимые модельеры принцессы Дианы обрушились на костюмеров сериала за то, что они не посоветовались с ними при воссоздании ее культовых образов. По словам кутюрье, в результате одни наряды принцессы в сериале выглядят «дешево», а другие, и вовсе, «неправильные».

Сообщается, что для съемок пятого сезона «Короны» Netflix не стали обращаться к Кристине Стамбольян, которая сшила печально известное «платье мести», в котором принцесса публично призналась в измене своему мужу Чарльзу по телевидению в 1994 году. Они также не посоветовались с Дэвидом Сассуном, который создал знаменитое свадебное платье Дианы, а также так называемое «заботливое платье», которое принцесса надевала, как минимум, восемь раз.

«Многие платья просто неправильные. Они пытались скопировать наряды, но это выглядит дешево. А их копия моего платья «Забота», которое Диана очень любила и надевала на многочисленные приемы — просто позорище», — заявил Сассун.