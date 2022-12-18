Лучшие сериалы под Новый год и Рождество

Новый год стремительно приближается: впереди — предпраздничная суета, ароматы и звуки, которые неизменно возвращают в детство и, конечно же, тщательно подготовленная увеселительная программа, которая не даст заскучать. «Рамблер» решил внести свою лепту в подготовку к праздникам и собрать сериалы, которые либо мастерски передают жизнь в преддверии, во время и после Рождества, либо приковывают к экрану — и в этот момент хочется только одного: с головой провалиться в сюжет и наслаждаться интригами, тайнами и противостояниями.

Фото: Кадр из сериала "Шерлок" Кадр из сериала "Шерлок"

«Дэш и Лили» (2020, США)

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Романтичная нью-йоркская девушка Лили оставляет на полке любимого книжного магазина красный блокнот с заманчивой надписью: «Осмелишься?». Его находит циничный парень Дэш, который ненавидит суету вокруг Нового Года. Они начинают общаться при помощи этой записной книжки, оставляя ее друг другу в разных уголках города. Но осмелятся ли молодые люди встретиться друг с другом?

Кадр из сериала "Дэш и Лили"

«Страна Рождества» (2019 — 2020, США)

Сериал, снятый по роману Джо Хилла, сына Стивена Кинга, рассказывает о художнице Виктории МакКуин, которая обнаруживает в себе уникальную способность открывать портал в мир потерянных вещей. Однажды девушка встречает там Чарли Мэнкса: узнав, что он питается детскими душами и благодаря им остается бессмертным, главная героиня решает избавить мир от этого существа.

Кадр из сериала "Страна Рождества"

«Весело счастливо» (2019, США)

В канун Рождества Эмми Куинн возвращается в Филадельфию, чтобы провести праздники в семейном кругу, а заодно познакомить родителей со своим новым избранником — неудачливым музыкантом Мэттом. Отец девушки, своенравный шериф Дон Куинн, чрезмерно опекающий младшую дочь, негативно относится к парню, чем вызывает серьезную обеспокоенность у Мэтта, который надеялся сделать в эти выходные предложение возлюбленной. Постепенно в конфликте между Мэттом и Доном оказываются замешаны практически все члены семьи Куинн...

Кадр из сериала "Весело счастливо"

«Рождественская песнь» (2019, Великобритания, США)

Сюжет повествует о скряге Эбенезере Скрудже, который давно уже разочаровался в людях, ненавидит их и признает только деньги и власть. Не любит он и людские праздники. Например, совсем не разделяет радости окружающих по поводу Рождества, посему брезгливо отклоняет приглашение на ужин от своего племянника. В последующие три ночи к Скруджу приходят три духа — прошлого, настоящего и будущего, которые помогают ему навсегда изменить отношение к жизни.

Кадр из сериала "Рождественская песнь"

«Домой на Рождество» (2019 — 2020, Норвегия)

Устав от постоянных вопросов о своей личной жизни, вечно одинокая норвежская медсестра Йоханна начинает 24-дневную охоту на парня, которого можно привезти домой на Рождество. Возлюбленного девушка ищет с помощью быстрых свиданий и знакомств в интернете, что выливается в череду непредсказуемых приключений.

Кадр из сериала "Домой на Рождество"

«Игра престолов» (2011 — 2019, США, Великобритания)

Самый масштабный и обсуждаемый сериал 2010-х годов, действия которого происходят в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. По сюжету Семь Королевств борются за Железный трон, параллельно на севере собирается бессмертная армия во главе с Королем Ночи.

«Шерлок» (2010 — 2017, Великобритания, США)

Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман в современном прочтении историй о знаменитом сыщике. Джон Ватсон был военным врачом на войне в Афганистане. Теперь он возвращается в Лондон, чтобы забыть обо всех ужасах, которые ему довелось пережить. Он снимает квартиру на Бейкер Стрит, его соседом оказывается Шерлок Холмс, консультирующий полицейских Скотленд-Ярда по самым сложным и запутанным делам. Джон Ватсон быстро включается в детективную деятельность сыщика и начинает вести блог об их приключениях. Кстати, премьера новых эпизодов проекта каждый раз приходилась на новогодние каникулы, так что не ассоциировать проект с зимними праздниками практически невозможно.

Кадр из сериала "Шерлок"

«Наследники» (2018 — …, США)

Логан Рой – влиятельный пожилой глава международного медийного конгломерата Waystar Royco. В будущем правление компанией должен принять старший сын, но для него это будет не так-то и просто. Сначала членам семьи придется пережить интриги, предательство и неприкрытую борьбу за власть. Ироничная семейная сага получила «Эмми» за лучшую драму.

«Испытание невиновностью» (2018, Великобритания, США)

В убийстве богатой филантропки Рэйчел Аргайл, матери пятерых приемных детей, был обвинен приемный сын Джек. Парень не смог доказать свою невиновность и погиб в стенах тюрьмы. Однако спустя время в доме семьи Аргайл появляется некий мистер Артур Калгари, утверждающий, что был «алиби» Джека, которому никто не верил. Ученый физик начинает вести собственное расследование произошедшей трагедии, что приводит к раскрытию тайн семьи.

Кадр из сериала "Испытание невиновностью"

«Чисто английские убийства» (1997 — …, Великобритания)

В сельской глубинке старой доброй Англии, графстве Мидсомер, происходят зловещие события: загадочные смерти, самоубийства, ограбления, исчезновения без вести… Опасность поджидает на каждом шагу – в лесу и в саду, на свадьбе и в церкви. Здесь все друг друга знают, но преступником может оказаться любая милая старушка или давний сосед. Клубок жестоких интриг, ревности, алчности, лицемерия и безумия пытаются распутать единственные честные люди Мидсомера – местные полицейские.